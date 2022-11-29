Депутат Риксдага призывает разрешить Украине продажу истребителей SAAB JAS 39 Gripen
Шведский депутат, представитель Христианско-демократической партии, Магнус Якобссон заявил о необходимости разрешить Украине продажу истребителей SAAB JAS 39 Gripen.
— Я знаю, что украинская сторона заинтересована в шведском самолете JAS 39 Gripen (SAAB), и я говорю, что мы должны сделать это возможным, – считает Якобссон.
По его словам, несмотря на правило в стране, которое не позволяет продавать оружие воюющей стране, Швеция должна найти такую возможность, поскольку “мы уже даем технику Украине”.
В понедельник в Киеве вместе с коллегами из других стран Северной Европы и Балтии находился глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.
Дипломаты подписали совместное заявление о дальнейшей помощи Украине и осудили российскую агрессию.
Биллстрем отметил, что Швеция предоставляет Украине самый больший пакет помощи, который когда-либо предлагала страна, включая системы противовоздушной обороны, боеприпасы, транспортные средства, зимнее снаряжение и форму, а также €270 млн.
Источник: Guildhall