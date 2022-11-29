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Страны G7 договорились создать контактные пункты для расследования военных преступлений РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Страны G7 договорились создать контактные пункты для расследования военных преступлений РФ
Фото: Depositphotos

Министры юстиции государств G7 согласились создать сеть для координации расследований военных преступлений в Украине в связи с полномасштабным российским вторжением.

— Судебное рассмотрение зверств, совершенных в Украине, продлится годы, возможно, даже десятилетия. Но мы будем хорошо подготовлены и будем настаивать столько, сколько потребуется, – заявил глава Минюста Германии Марко Бушманн.

Такое решение было принято по итогам встречи министров юстиции G7 в Берлине, в которой также приняли участие спецпрокуроры Международного уголовного суда, федеральный прокурор Германии и министр юстиции Украины Денис Малюська.

В общей декларации, принятой по результатам встречи, министры заявили, что страны G7 обеспечат наличие центрального национального контактного пункта в каждом государстве для расследования международных преступлений.

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Бушманн сказал журналистам, что это обеспечит возможность обмена информацией о доказательствах и правовых требованиях между государствами и международными организациями.

В заявлении министров G7 осуждаются действия России в Украине – от убийств гражданского населения до сексуального и гендерно обусловленного насилия, а также подчеркивается необходимость привлечения к ответственности виновных за эти преступления.

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Источник: The Guardian
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