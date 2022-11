МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС — Гросси

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на всех украинских атомных электростанциях.

Об этом глава агентства Рафаэль Гросси написал на своей странице в Twitter.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP

I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all ’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022