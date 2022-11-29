Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС — Гросси

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Рафаель Гроссі та Дмитро Кулеба

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на всех украинских атомных электростанциях.

Об этом глава агентства Рафаэль Гросси написал на своей странице в Twitter.

— С главой МИД Украины Дмитрием Кулебой мы продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры, – написал он.

Со своей стороны Дмитрий Кулеба на встрече с Гросси в Бухаресте заявил, что для восстановления ядерной безопасности Россия должна выйти из Запорожской АЭС.

— Я начал свой визит в Бухарест со встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в частности, безопасность украинского персонала. Я повторил, что Россия должна выйти из ЗАЭС для восстановления ядерной безопасности, – написал Кулеба.

29-30 ноября в Бухаресте пройдет министерская встреча стран-членов НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств.

25 ноября в МАГАТЭ подтвердили, что все действующие атомные электростанции (АЭС) Украины вновь получили доступ к национальной энергосистеме.

Фото: Twitter/Rafael Grossi

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка