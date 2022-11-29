МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех украинских АЭС — Гросси

Ноябрь, 29 в 17:10

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усилит свое присутствие на всех украинских атомных электростанциях.

Об этом глава агентства Рафаэль Гросси написал на своей странице в Twitter.

— С главой МИД Украины Дмитрием Кулебой мы продолжаем работать над срочным созданием зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры, – написал он.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP Сейчас смотрят I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all ’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) November 29, 2022

Со своей стороны Дмитрий Кулеба на встрече с Гросси в Бухаресте заявил, что для восстановления ядерной безопасности Россия должна выйти из Запорожской АЭС.

— Я начал свой визит в Бухарест со встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Мы обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, в частности, безопасность украинского персонала. Я повторил, что Россия должна выйти из ЗАЭС для восстановления ядерной безопасности, – написал Кулеба.

I started my visit to Bucharest with meeting @iaeaorg Secretary General @RafaelMGrossi. We discussed the situation at the Zaporizhzhia NPP, including security of the Ukrainian personnel. I reiterated that Russia must withdraw from ZNPP to restore nuclear safety and security. pic.twitter.com/VCyk8YApeX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2022

29-30 ноября в Бухаресте пройдет министерская встреча стран-членов НАТО на уровне глав внешнеполитических ведомств.

25 ноября в МАГАТЭ подтвердили, что все действующие атомные электростанции (АЭС) Украины вновь получили доступ к национальной энергосистеме.

Фото: Twitter/Rafael Grossi