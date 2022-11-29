Ноябрь, 29 в 21:34

Правительство Польши инициировало изменения, согласно которым уже с марта 2023 года украинские беженцы должны будут платить за пребывание в польских центрах коллективного размещения.

Изменения были внесены в закон о помощи гражданам Украины в связи с полномасштабной войной.

Согласно решению, украинцы, которые находятся в Польше в центрах коллективного размещения, будут участвовать в расходах на проживание и питание. Такая норма вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Согласно принятой поправке, будет введена оплата для украинских беженцев, которые находятся в заведениях размещения более 120 дней. Сначала украинцы должны будут покрывать 50% стоимости проживания (но не более 40 злотых на человека в день). А через несколько месяцев (более 180 дней) – уже 75%, но не более 60 злотых с человека в день.

Сейчас смотрят

Норма об оплате не будет распространяться на людей с инвалидностью, детей, беременных женщин, пенсионеров и лиц, заботящихся о троих и более детях.

Подача заявки на получение номера PESEL будет обязательна для украинцев, прибывших в Польшу после полномасштабного вторжения войск РФ 24 февраля. Для украинских беженцев, которые получат номер PESEL и покинут Польшу, этот номер будет заморожен.

PESEL – это универсальная электронная система реестра населения в Польше. Этот номер позволяет воспользоваться социальной помощью, медуслугами, получить доступ к образованию и основать собственный бизнес в данной стране.

Управление социального страхования будет получать данные из реестра Пограничной службы Польши о дате каждого въезда и выезда граждан Украины. Таким образом, украинцам, покинувшим страну, будут приостанавливать выплаты помощи.

В то же время в 2023 году продолжится финансовая поддержка образовательных программ для детей из Украины из госбюджета Польши. Финансирование также будет распространяться на государственные польские вузы, где учатся украинские студенты, переехавшие в связи с войной.

Как объяснил после заседания правительства премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, поправка к закону направлена на обеспечение помощи на фоне возможной второй волны беженцев из Украины.

– Мы готовимся к возможной следующей волне беженцев. Потому что уже сегодня в Украине несколько миллионов людей не имеют доступа к электроэнергии, воде, элементарным бытовым условиям, санитарным. Поэтому мы готовимся к такой волне беженцев, и хотим, чтобы система была соответственно подготовлена, чтобы польские налогоплательщики как можно меньше должны были платить за эту возможную очередную волну беженцев, — подчеркнул Моравецкий.

Он также сообщил о переговорах с Канадой, США и странами Западной Европы по перечислению средств для помощи беженцам из Украины.

В правительстве Польши ожидают большего потока украинских беженцев из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре. По данным Пограничной службы страны, с начала полномасштабной российской агрессии в Польшу въехало около 8 млн человек из Украины, а выехало 6 млн 200 тыс. человек.

Источник: Сайт правительства Польши, Polskie Radio 24