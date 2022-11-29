От ударов РФ пострадали десятки городов: Зеленская в парламенте Британии сравнила россиян с нацистами

Ноябрь, 29 в 18:01

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед депутатами в парламенте Британии во вторник, 29 ноября, в рамках своего визита в Лондон.

Ей аплодировали стоя, когда она вошла в зал вместе со спикером Палаты представителей Линдси Хойлом.

Во время выступления Зеленская сравнила россиян с нацистами и заявила, что от российских атак пострадали десятки городов.

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— Мы ежедневно слышим сирены воздушной тревоги, идентичные сиренам, которые слышали британские поколения в прошлом. Немыслимо было думать, что преступления нацистов останутся безнаказанными. Мы должны сделать то же самое. Нам нужна справедливость для людей, пострадавших от ракет.

Первая леди подчеркнула, что РФ хочет погрузить Украину во тьму и холод, комментируя атаки оккупантов на критически важную инфраструктуру Украины.

— Россия принесла в Украину систематическое насилие. Мы задокументировали тысячи преступлений россиян. Мы нашли камеры пыток. Более 3 тыс. км земли покрыто неразорвавшимися минами и боеприпасами.

В своем обращении к британскому парламенту Зеленская подчеркнула, что “мы должны объединить мир”.

— Я прошу вас о маленькой услуге, чтобы стать мировым лидером в борьбе за справедливость. Это нам нужно, чтобы мир мог выжить. Я верю, что Лондон может дать решающий толчок, чтобы сделать мир лучше, – сказала Зеленская.

Накануне Елена Зеленская провела встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его супругой Ашатой Мурти. Зеленская и Мурти во время встречи много времени уделили обсуждению вопросов образования и культурной дипломатии.

Зеленская рассказала, что поделилась с Мурти направлениями работы своего фонда и рассказала, как к ней могут присоединиться британцы.