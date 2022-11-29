Ноябрь, 29 в 20:18

Власти Польши готовятся к возможному потоку беженцев из Украины, которые будут искать убежище из-за массированных ракетных атак РФ, вследствие которых украинцы остаются без электроэнергии, водоснабжения и отопления. Речь идет, в частности, о создании контейнерных городков и открытии новых пунктов приема беженцев.

Об этом пишет польская общественно-политическая газета Gazeta Polska Codziennie со ссылкой на Подкарпатское воеводское управление.

По данным издания, власти Украины заинтересованы, чтобы граждане по возможности оставались в стране и не уезжали за границу. На фоне угрозы новых ударов РФ по критической инфраструктуре существует потребность в помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

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Издание отмечает, что именно с этой целью правительство Польши поддержало создание на территории Украины новых контейнерных городков. Их построят при поддержке польской стороны.

Кроме того, польские учреждения и частные лица передают нашему государству генераторы.

В то же время, в самой Польше готовятся открывать новые пункты приема и транспортировки беженцев. В пиковый момент, когда украинцы массово бежали от войны, в этой стране работало 39 таких пунктов, а сейчас их 21.

Речь идет также о жилье, медицинских услугах и перевозках для украинцев.

Тем временем польские пожарные, как и в начале развязанной РФ полномасштабной войны, готовы организовать перевозки украинцев, которые будут искать временное убежище, с границы в пункты приема.

В то же время в Пограничной службе Польши отметили, что сейчас не наблюдается усиленное пограничное движение из Украины в Польшу. Напротив, часть украинцев возвращаются домой.

Как известно, с начала полномасштабной войны Польша оказывает как военную, так и гуманитарную помощь Украине. По данным агентства ООН по делам беженцев, больше всего украинцев приняла именно Польша (около 1,5 млн человек).

Источник: Gazeta Polska Codzienne