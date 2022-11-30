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Белый дом изучает возможность признать ЧВК Вагнера террористической организацией — СМИ

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
пвк вагнер найманці
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос о том, следует ли объявить российскую частную военную компанию Вагнер иностранной террористической организацией.

Об этом пишет американское издание Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом, в рамках усилий по ограничению возможностей ЧВК, которая принимает участие во вторжении России в Украину.

Издание указывает, что Белый дом еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

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Включение ЧВК Вагнера в число иностранных террористических организаций позволит США осуществлять уголовное преследование группы и ее членов, а также отслеживать ее активы по всему миру.

Белый дом и Госдепартамент США пока не комментировали эти сообщения, как и российская сторона, в том числе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, у которого Bloomberg пытался взять комментарий.

Примечательно, что в прошлом российское правительство отрицало какую-либо официальную связь с Вагнером.

Действия против Вагнера ознаменовали бы новые усилия США по противодействию группе, которая приобрела известность и мощь по всему миру, особенно после вторжения России в Украину, где ее наемники сыграли главную роль в боевых действиях. Группа Вагнера также имеет растущее присутствие в Африке, в частности в Центральноафриканской Республике.

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Источник: Bloomberg
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