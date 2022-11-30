Строительство Северного потока-2 стало вкладом Берлина в развязывание войны против Украины – Бушманн
Германия несет ответственность за полномасштабную войну РФ против Украины, поскольку в свое время поддержала строительство российского газопровода Северный поток-2.
Такое заявление сделал глава Министерства юстиции Германии Марко Бушманн в приветственном слове на встрече министров юстиции стран Большой семерки (G7), состоявшейся во вторник, 29 ноября, в Берлине.
Он отметил, что поддержка Берлином проекта газопровода, соединившего РФ и Германию уже после незаконной оккупации Крыма в 2014 году, способствовала началу войны в Украине.
– С учетом того, что мы делаем сегодня, решение о реализации Северного потока-2 после аннексии Крыма в 2014 году стало вкладом Германии в развязывание войны в Украине. Я считаю, что наш долг – смотреть в глаза и делать из этого правильные выводы, — подчеркнул Бушманн.
Wir stehen fest an der Seite der ????????. Aber wir müssen auch deutlich sagen: Das Festhalten an #Nordstream2 war als Antwort auf die Annexion der Krim aus heutiger Sicht der deutsche Beitrag zum Ausbruch des Krieges, so Bundesjustizminister @MarcoBuschmann bei #G7Justice. pic.twitter.com/LfiBTDouxT
— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 29, 2022
По его словам, история XX века доказывает, что политика умиротворения никогда не бывает успешной в случае с диктатором, который реализует политику территориальной экспансии.
– Диктаторы рассматривают умиротворение как приглашение продлить свои акты агрессии и нарушения закона, — уточнил министр юстиции.
Бушманн также заверил, что Германия едина в поддержке Украины в условиях вторжения РФ.
– Мы просто не можем принять тот факт, что страх и террор властвуют над жизнью людей в Украине. И поэтому мы поддерживаем Украину в ее борьбе с жестокой захватнической войной России… Глобальная свобода и безопасность могут иметь будущее, только если международное сообщество поставит Россию на место прямо сейчас, — заявил он.
Как известно, в конце сентября произошла авария на российских трубопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 в Балтийском море. Были зафиксированы четыре утечки газа.
В НАТО подчеркнули, что утечка газа на Северных потоках произошла из-за диверсии. Предварительное расследование повреждений выявило, что авария произошла в результате мощных взрывов.
Служба безопасности Швеции подтвердила факт диверсии на Северных потоках. На месте инцидента обнаружены остатки взрывчатки.
Источник: Министерство юстиции Германии