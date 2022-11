Германия несет ответственность за полномасштабную войну РФ против Украины, поскольку в свое время поддержала строительство российского газопровода Северный поток-2.

Такое заявление сделал глава Министерства юстиции Германии Марко Бушманн в приветственном слове на встрече министров юстиции стран Большой семерки (G7), состоявшейся во вторник, 29 ноября, в Берлине.

Он отметил, что поддержка Берлином проекта газопровода, соединившего РФ и Германию уже после незаконной оккупации Крыма в 2014 году, способствовала началу войны в Украине.

Wir stehen fest an der Seite der ????????. Aber wir müssen auch deutlich sagen: Das Festhalten an #Nordstream2 war als Antwort auf die Annexion der Krim aus heutiger Sicht der deutsche Beitrag zum Ausbruch des Krieges, so Bundesjustizminister @MarcoBuschmann bei #G7Justice. pic.twitter.com/LfiBTDouxT

— Bundesministerium der Justiz (@bmj_bund) November 29, 2022