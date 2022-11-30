Ноябрь, 30 в 15:23

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что подняли в небо истребители после того, как два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону ПВО.

В Объединенном комитете начальников штабов Сеула сообщили, что китайские бомбардировщики H-6 неоднократно входили и выходили в/из зоны идентификации противовоздушной обороны Кореи у южного и северо-восточного побережья Южной Кореи примерно с 5:50 утра по местному времени в среду, 30 ноября.

Там добавили, что спустя несколько часов они снова вошли в зону Японского моря в сопровождении российских военных самолетов, включая бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35.

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В ответ Южная Корея развернула свои военные самолеты, включая самолеты F-15K, в рамках тактического шага против потенциальной непредвиденной ситуации.

Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством. Она очерчена для вызова иностранных самолетов для идентификации, чтобы предотвратить случайные столкновения.

Москва не признает зону ПВО Кореи. Пекин говорит, что эта зона не является территориальным воздушным пространством, и все страны должны иметь свободу передвижения.

Японские силы воздушной самообороны также подняли истребители после того, как китайские бомбардировщики пролетели из Восточнокитайского моря в Японское море, где к ним присоединились два российских беспилотника. Об этом сообщили в министерстве обороны Токио.

Китай и Россия ранее заявляли, что их военные самолеты проводят регулярные совместные учения.

В августе Объединенный комитет начальников штабов Сеула сообщил, что российские военные самолеты вошли в зону ПВО. В 2019 году военные самолеты Южной Кореи произвели сотни предупреждающих выстрелов в сторону российских военных самолетов, когда они вошли в зону ПВО во время совместного с Китаем воздушного патрулирования.

Источники: Kyodo News, Yonhap