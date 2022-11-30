Украинские беженцы в Чехии: сколько нашли работу, вакансии и размер зарплат

Ноябрь, 30 в 12:08

В Чехии ежемесячно увеличивается количество работающих украинцев. По последним данным, официально в стране трудоустроено около 100 тыс. украинских беженцев, из которых около 3/4 составляют женщины.

Эксперты миграционной платформы EWL проанализировали, что Чехия продолжает регистрировать стабильный поток вновь прибывших, но с марта 2022 года он немного сократился. Большинство украинцев, которые сейчас приезжают и работают в Чехии, это выходцы из центральных и юго-восточной областей.

– Часть беженцев, приехавших в первые месяцы войны, уже вернулись в Украину. Сейчас остаются и едут работать в Чехию жители Запорожья, Николаева, Одессы, Мариуполя, Днепра. Выходцев с Запада Украины, работающих в Чехии – где-то 10%, — рассказала директор по вопросам международного развития миграционной платформы EWL Михалина Селевич.

Среди актуальных вакансий и профессий сейчас — работник по производству запчастей для автомобилей. В Чехии расположены заводы многих международных брендов, поэтому есть широкий выбор профессий в этой области. Также много вакансий работника комплектации продукции на складах и сфере логистики (сбор деталей кондиционеров, вентиляторов, кондиционеров для автомобилей или комплектование товаров).

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– Подавляющее большинство работодателей предлагают бесплатное жилье для своих работников. И даже могут разместить семью – например, взять мужа на работу с женой и детей, но тогда мужчина должен заплатить за размещение семьи. Некоторые предприятия обеспечивают своих работников бесплатным питанием или по льготным ценам. Это работа, не требующая знания чешского языка и опыта. За месяц можно заработать 21,5-29,3 тыс. крон нетто (около 34-46,5 тыс. грн), — отмечает она.

Заработная плата в Чехии зависит от региона и сферы деятельности. В среднем здесь можно получить 18-35 тыс. крон в месяц (около 28,5–55,6 тыс. грн).

По данным исследования Беженцы из Украины в Польше, Румынии и Чехии, проведенного экспертами миграционной платформы EWL вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, около 89% украинских беженцев не работали в Чехии раньше. Еще 22% были высококвалифицированными работниками на родине, а 24% респондентов владеют чешским языком по меньшей мере на разговорном уровне.