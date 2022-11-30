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В Украинском мартирологе XX века уже доступна информация о более чем 99 тыс. репрессированных

Юля Захарченко, редактор ленты
архів
Фото: Depositphotos

В базе данных интернет-проекта Украинский мартиролог XX века уже доступна информация о 99 198 репрессированных в 1920-1950-х годах людях.

Об этом сообщает Государственная архивная служба Украины. К концу ноября база данных пополнилась карточками еще об 2 531 пострадавшем лице, в частности, там есть 307 новых фотодокументов.

– Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив обработал информацию Государственных архивов Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Кировоградской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской областей. Теперь в указанной базе данных доступна широкому кругу пользователей информация о 99 198 репрессированных лицах, — отмечают в Госархиве.

Украинский мартиролог XX века – это информационно-поисковый интернет-проект, размещенный на официальном онлайн-сервисе Государственной архивной службы. В базе данных содержится информация о жертвах репрессий 1920-1950-х годов.

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