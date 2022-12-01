Декабрь, 01 в 14:37

Конверты со взрывчаткой, которые получили посольство Украины в Мадриде и оружейная компания Instalaza в Сарагосе в регионе Арагон, могут быть связаны с Украиной.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на испанских следователей.

В среду, 30 ноября, стало известно о взрыве в украинском дипломатическом представительстве в Мадриде. Тогда конверт открыл сотрудник посольства, он получил легкие травмы рук.

Сейчас смотрят

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев заявил, что пакет был адресован ему и вручен коменданту посольства.

— В посылке была коробка, что вызвало подозрения у коменданта, и он решил вынести ее на улицу, чтобы поблизости никого не было, и открыть. Открыв коробку и услышав последовавший щелчок, он бросил ее и тут же произошел взрыв… Несмотря на то, что в момент взрыва коробку не держал, комендант поранил руки и получил сотрясение мозга, — сказал Погорельцев.

Сразу же после инцидента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба распорядился усилить меры безопасности во всех украинских посольствах.

Спустя несколько часов похожий конверт обнаружили в оружейной компании Instalaza, которая производит ракетные установки C90. Посылку обезвредили специалисты саперной группы.

Предварительные расследования предполагают связь между первыми двумя письмами, поскольку оба конверта предположительно пришли из Украины и имели один и тот же адрес электронной почты отправителя.

Роза Серрано, представитель центрального правительства Испании в Арагоне, заявила, что оружейная компания Сарагосы связалась с полицией после того, как получила письмо, которого не ожидала.

— Это был конверт размером 10 на 15 см и толщиной чуть больше сантиметра. Конверт был осмотрен и подвергнут рентгеновскому облучению, и в нем был обнаружен небольшой заряд, предназначенный для взрыва при вскрытии. Мы не знаем, что это была за взрывчатка, — сказала Серрано.

По ее словам, посылка для Instalaza имела тот же адрес электронной почты отправителя, что и письмо, отправленное в посольство в Мадриде.

Источники: The Guardian, Европейская правда