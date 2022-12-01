Декабрь, 01 в 9:45

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт попросила поддержки у министра финансов Кристиана Линднера для скорейшей закупки необходимых боеприпасов для Бундесвера.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Сообщается, что склады боеприпасов почти пусты.

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Ламбрехт в письме министру финансов подчеркнула, что сейчас необходимо срочно предоставить значительные бюджетные средства и декларации об обязательствах.

По словам Кристин Ламбрехт, это единственный способ получить предложения от отрасли в короткие сроки и быстро заключить соответствующие контракты. Она еще раз подчеркнула, что закупать боеприпасы нужно срочно.

Издание Spiegel пишет, что Германия не отвечает даже минимальным требованиям НАТО по запасам боеприпасов.

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Отмечается, что на складах почти не осталось штурмовых винтовок G36 или САУ Panzerhaubitze 2000 года.

По словам Кристин Ламбрехт, представители оборонной промышленности просят предоставить им возможность поставлять значительное количество срочно необходимых боеприпасов или, по крайней мере, производить их в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Ранее Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин будет продолжать оказывать Киеву военную помощь, а также позаботится о том, чтобы уже поставленное вооружение могло служить долго.