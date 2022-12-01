Декабрь, 01 в 13:05

Глава Люблинского воеводства Лех Справка рассказал, что в субботу в регион прибыло самое большое количество беженцев из Украины за многие месяцы — более тысячи человек в день.

Об этом сообщает издание tvp.info.

По мнению воеводы, причиной такого наплыва могут быть морозы, которые прогнозируют на следующей неделе в Украине.

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– Проблема возможной второй волны беженцев может возникнуть от часа к часу. В субботу у нас было самое большое количество беженцев за многие месяцы — более тысячи человек в день . В воскресенье их было более 900. За последние две недели это два самых больших показателя, — заявил Справка.

Долгое время эти цифры оставались на уровне примерно 300-500 человек в день.

При этом он заявляет, что если прогнозы температуры до -30 °C на 5 декабря окажутся правдой, то это может спровоцировать наплыв беженцев, особенно внутренних мигрантов с востока и юга Украины, которые находятся в этом на момент во Львовской и Волынской областях.

Отметим, что на сайте Укргидрометцентра самой низкой температура будет ночью в некоторых восточных регионах. Например, 5 декабря ночью -11°C будет в Харьковской области, до -10°C — в Сумской и Днепропетровской областях.

В настоящее время в местах постоянного проживания в Люблинском районе подготовлено 7 тыс. койко-мест для беженцев, из них 4,5 тыс. уже заняты. По словам воеводы, при необходимости количество свободных мест можно быстро увеличить до 10 тыс., а максимально до 25 тыс.

Мэр Хрубешува Марта Маевска сообщила, что в Польшу сейчас едут люди с относительно более низким социальным и материальным статусом по сравнению с теми, кто приехжал в первые дни войны. Сейчас самая большая проблема — это отсутствие денег, чтобы добраться до самой границы с Польшей.

Гжегож Зажицкий из мэрии Хелма сообщил, что ситуация с беженцами из Украины в городе стабильная.

– У нас постоянно работает информационно-приемный пункт на вокзале. Кроме того, у нас есть стойка регистрации в Молодежном общежитии в Хелме по адресу ул. Стефана Чарнецкого 8. Ежедневно здесь останавливается от нескольких до десятков человек. В этом месте нуждающиеся люди могут отдохнуть, поесть и переночевать, — рассказал Зажицкий.

Директор департамента по гражданским делам города Хелм Моника Заборек-Туревич проинформировала, что примерно с июня в Хелм поездом из Украины приезжает около 500-600 человек в день. Это примерно от 13 до 15 тыс. в месяц.

В свою очередь спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что в ноябре не зафиксировали увеличение числа уехавших из страны украинцев.