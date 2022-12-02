Это так просто и примитивно: Орбан выступил против выделения Украине €18 млрд от ЕС

Декабрь, 02 в 20:30

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт и дальше не будет поддерживать план ЕС по предоставлению Украине €18 млрд помощи в следующем году.

Об этом он сказал в эфире радио Kossuth, о чем сообщает издание Telex.

— Мы не поддерживаем взятие общего кредита ЕС для этой цели, поскольку не хотим, чтобы ЕС превратился в сообщество государств, имеющих общие долги. Не надо из сообщества государств превращаться в сообщество должников, – сказал Орбан.

По его словам, “не Венгрия обычно оказывается в ситуации, когда не может вернуть долги, а другие страны”. Он сказал, что Будапешт не поддерживает общие заимствования ЕС “не только в связи с Украиной, но и в других случаях”.

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Орбан заявил, что необходимо разделить расходы по поддержке Украины, чтобы каждая страна отдельно платила из своих бюджетов.

— Мы зарезервировали необходимые деньги и дадим их Украине в 2023 году. Если бы Запад стремился к миру, то этих расходов не было бы, или они были бы не столь велики. Но пока Венгрия без необходимости вынуждена, но понимает, что необходимо поддерживать Украину, — добавил Орбан.

Кроме этого, премьер Венгрии выразил свое возмущение, что Украине предоставляются средства не только на военные нужды, но и на функционирование государства.

— Они не могут платить пенсии, не могут поддерживать свою инфраструктуру, поэтому обратились в ЕС с просьбой дайте нам деньги. Это так просто и примитивно давать деньги, – сказал он.

Европарламент поддержал предложение о выделении Украине €18 млрд в 2023 году.

Недавно глава МИД Венгрии Петр Сиярто подтвердил, что Будапешт блокирует участие Киева в официальных заседаниях Комиссии Украина-НАТО. Он заявил, что это будет продолжаться до тех пор, пока не будет решен вопрос прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Источник: Telex

Фото: пресс-служба премьер-министра Венгрии