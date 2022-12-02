Лукашенко заявляет об угрозе со стороны НАТО, чтобы предотвратить вовлечение в войну против Украины — ISW

Декабрь, 02 в 9:47

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко делает громкие заявления о якобы угрозе со стороны НАТО, чтобы предотвратить вовлечение в полномасштабную войну против Украины.

Так считают аналитики Института американского изучения войны (ISW). По данным экспертов, Лукашенко заявляет о якобы намерениях НАТО напасть на Беларусь.

– Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну. Он заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах, — говорится в сообщении.

Однако глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин утверждает, что его страна не готовится к прямой войне, однако намерена защищать свою территорию.

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По данным Института изучения войны, вероятнее всего, Лукашенко и Хренин сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль границы Беларуси, чтобы создать основания для информационного противостояния российскому давлению, направленному на вступление в войну против Украины.