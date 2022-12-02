РФ планировала захватить Украину за 10 дней, но план с треском провалился — исследование RUSI

Декабрь, 02 в 13:35

Российская Федерация планировала захватить всю территорию Украины в течение 10 дней, однако этот преступный план с треском провалился из-за чрезмерной секретности и слабой подготовки солдат РФ.

Об этом свидетельствуют исследования британского Королевского института объединенных сил (RUSI). Эксперты считают, что план РФ заключался в захвате Украины за 10 дней и аннексии до августа 2022 года.

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В частности, в близком окружении Кремля надеялись, что скорость атаки и кампания дезинформации могут обеспечить быстрый захват столицы Украины.

Под Киевом россияне добились преимущества в соотношении сил 12 к одному, однако войска РФ оказались неподготовленными на тактическом уровне к эффективному выполнению плана.

В то же время большинство подразделений российской армии не знали о намерениях наступления на Киев, поэтому они получили приказ о вторжении не раньше, чем через 24 часа. РФ не удалось правильно рассчитать запасы боеприпасов, топлива, продовольствия и четкого плана действий.

Однако самый главный недостаток солдат РФ – это тот факт, что они всегда пытаются выполнить приказ, даже когда из-за смены обстановки он становится бессмысленным. А российская система ведения боевых действий батальонно-тактическими группами оказалась неэффективной.