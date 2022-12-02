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СБУ проверяет объекты УПЦ МП в трех областях Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
СБУ проверяет объекты УПЦ МП в трех областях Украины
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины осуществляет контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (Московского патриархата) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

По данным СБУ, работники зашли проверить:

  • Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье;
  • Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);
  • Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);
  • Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);
  • Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

Фото: СБУ

В СБУ заявили о необходимости противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине, предотвращения использования религиозных общин как очага “русского мира”, безопасности людей от провокаций и террористических актов.

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Фото: СБУ

Сотрудники СБУ осматривают территорию объектов и помещений УПЦ МП, в частности, гостиничного типа, чтобы найти людей, которые могут действовать в ущерб государственному суверенитету Украины и хранить предметы, запрещенные к обороту.

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Источник: СБУ
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