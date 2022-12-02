СБУ проверяет объекты УПЦ МП в трех областях Украины

Декабрь, 02 в 10:16

Служба безопасности Украины осуществляет контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (Московского патриархата) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

По данным СБУ, работники зашли проверить:

Свято-Николаевский мужской монастырь Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье;

Свято-Анастасиевский ставропигиальный женский монастырь (Житомир);

Скит Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);

Скит Иверской иконы Божией Матери Чоповичского Афонского иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря (Житомирский район);

Ровенско-Острожскую епархию, Городокский женский монастырь, Свято-Георгиевское подворье, Храм всех Волынских Святых, Свято-Воскресенский храм, Свято-Успенский храм (Ровенская область).

В СБУ заявили о необходимости противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине, предотвращения использования религиозных общин как очага “русского мира”, безопасности людей от провокаций и террористических актов.

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Сотрудники СБУ осматривают территорию объектов и помещений УПЦ МП, в частности, гостиничного типа, чтобы найти людей, которые могут действовать в ущерб государственному суверенитету Украины и хранить предметы, запрещенные к обороту.