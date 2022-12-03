К Путину люди с улицы прийти не могут: как готовилось постановочное шоу с “матерями мобилизованных”

Декабрь, 03 в 14:32

В конце ноября российский диктатор Владимир Путин устроил встречу с “матерями российских военнослужащих”, воюющих против Украины.

Спикер диктатора Дмитрий Песков и провластные каналы Кремля подавали событие как встречу с “матерями мобилизованных”. Однако, по подсчетам оппозиционного российского издания Медуза, из 16 участниц матерями мобилизованных были только три женщины.

Медуза пишет, что это глава подмосковного отделения Общероссийского народного фронта Юлия Белехова,

домохозяйка из Старого Оскола (Белгородская область) Елена Алексеева и кухарка из Якутска Марина Бахилина.

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Остальные представились матерями “добровольцев” или кадровых военных. Одна из участниц была из террористической организации “ЛНР”, а еще одна на встрече заявила, что пришла, потому что “знакома с Донбассом” с 2017 года.

Почти сразу выяснилось, что среди приглашенных к Путину “мам” было немало совсем не случайных людей. По подсчетам Медузы, 11 из 16 участниц встречи работают либо в бюджетных организациях, либо в провластных общественных движениях.

К примеру, одна из участниц Ольга Бельцева является московским муниципальным депутатом от Единой России. А женщина по имени Ирина Тас-оол является начальницей отдела семьи, молодежи и спорта администрации Каа-Хемского района Тива.

А вот представительниц независимых объединений, как Комитет солдатских матерей, на встречу не позвали.

По словам источников, близких к администрации Путина, сама идея мероприятия появилась на фоне многочисленных претензий к мобилизации со стороны мобилизованных и их близких. Поэтому важно было показать, что “Путин в курсе проблем и не забывает людей”.

Но, по информации источников Медузы, близких к Кремлю, выяснилось, что нужное количество матерей якобы было сложно найти.

— К президенту люди с улицы прийти не могут. Мало ли что они спросят, чего будут требовать, инциденты могут быть неприятными.

По словам собеседника, “у людей не с улицы, как правило, дети не мобилизованы”. “Матерей мобилизованных”, по информации Медузы, искали двумя путями. Несколько участников нашли сотрудники администрации Путина.

Сообщается, что две участницы попали на встречу по протекции управления по общественным проектам администрации Путина, которым руководит Сергей Новиков — близкий соратник председателя политического блока Кремля Сергея Кириенко. Речь идет о Юлии Белеховой и режиссере “патриотического” кино Олесе Шигине. Первая сказала, что сын был мобилизован, а вторая заявила, что ее сын воюет как доброволец.

— Белехова (на встрече, — Ред.) говорила о волонтерах, Шигина — об обществе Знания, Институт развития интернета. В целом о проектах, которыми занимается Новиков. Женщины напомнили президенту об их существовании, просили о поддержке, – объяснил источник.

Вторым направлением в поиске “матерей” была работа с регионами. Отобрать подходящих женщин поручили администрациям регионов. “Приоритетными” кандидатками были чиновницы, давно работающие на государство, члены Единой России и Общероссийского народного фронта, а также бюджетницы.

Источники Медузы утверждают, что участницы встречи должны были “входить в вертикаль власти” или “знать, когда и что надо сказать”. Отмечается, что самим женщинам “никакой материальной выгоды от поездки к Путину” не обещали: они якобы были “мотивированы” самой возможностью “увидеть главу государства”.

Для региональных властей на мероприятии было важно, чтобы регион был “на слуху” у Путина. На встрече с диктатором участницы действительно благодарили главу Чечни Рамзана Кадырова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, главу Якутии Айсена Николаева и руководителя Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна.

Издание Медуза также попыталось связаться с участницами встречи, но ни одна из женщин не ответила на звонки или сообщения.