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США впервые за 30 лет представили новый ядерный бомбардировщик: на что он способен

Юлия Соколова, редактор ленты
Бомбардувальник США

В пятницу, 2 декабря, Министерство обороны США впервые за более чем 30 лет представило новый стратегический бомбардировщик -“невидимку” B-21 Raider.

Презентация прошла на заводе ВВС США в городе Палмдейл (штат Калифорния). Над самолетом в режиме секретности работала американская военно-промышленная компания Northrop Grumman.

Как отметил во время презентации министр обороны США Ллойд Остин, B-21 Raider – первый новый американский стратегический бомбардировщик за более чем три десятилетия, со времен завершения Холодной войны. Работа над ним продолжалась семь лет.

Самолет получил свое название в честь Рейда Дулиттла. Речь идет об авианалете 16 американских бомбардировщиков под командованием подполковника Джеймса Дулиттла, которые в апреле 1942 года атаковали территорию Японии.

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По словам Остина, Пентагон и дальше будет развивать передовые возможности, которые “укрепят способность США сдерживать агрессию сегодня и в будущем”.

– Это не просто еще один самолет. Это воплощение решимости Америки защищать республику, которую мы все любим, — подчеркнул он.

Характеристики нового бомбардировщика

B-21 Raider считается самым современным самолетом Военно-воздушных сил США и должен стать основой для американского воздушного флота бомбардировщиков. Он постепенно заменит устаревшие бомбардировщики B-1 Lancer и B-2 Spirit, находящиеся сейчас на вооружении армии США.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что характеристики бомбардировщика поражают. Самолет создан по технологии “стелс”: речь идет о снижении заметности боевой машины в различных спектрах наблюдения с помощью специально разработанных геометрических форм, использования радиопоглощающих материалов и покрытий.

Представленный прототип бомбардировщика B-21 Raider способен: нести как обычное ракетно-бомбовое вооружение, так и ядерные боеприпасы; наносить точные удары; использовать маскировку от самых современных систем ПВО; имеет большую дальность полета. В будущем его можно будет легко адаптировать к новейшим системам вооружения.

– Даже самые совершенные системы противовоздушной обороны не смогут обнаружить B-21 в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с невероятной точностью.

Таким образом, как и предыдущие поколения бомбардировщиков, B-21 сможет поддерживать объединенные и коалиционные силы на протяжении всего спектра операций… В-21 многофункционален. Он может справиться с чем угодно: от сбора информации до управления боем, – проинформировал Остин.

В покрытиях бомбардировщика были использованы передовые материалы, усложняющие его обнаружение. Самолет сможет выполнять миссии с экипажем и в беспилотном режиме.

Как отмечает агентство The Associated Press со ссылкой на аналитиков по обороне, другие новации, вероятно, включают новые способы контроля электронных излучений. Это поможет бомбардировщику обманывать радары противника и маскироваться под другой объект.

– Когда мы говорим об ограниченной возможности за ним наблюдать, это невероятно низкая возможность. Вы услышите его, но на самом деле не увидите, – объяснила Кэти Уорден, исполнительный директор Northrop Grumman.

По ее словам, хотя Raider может внешне напоминать бомбардировщики B-2, внутри схожести нет.

Компания-разработчик Northrop Grumman назвала бомбардировщик “первым в мире самолетом шестого поколения”, предназначенным для выполнения сложнейших миссий ВВС США.

B-21 Raider совершит свой первый полет не раньше 2023 года. Как отметили в пресс-службе ВВС США, ожидается, что самолет не будет введен в эксплуатацию еще несколько лет.

В настоящее время в производстве находятся шесть бомбардировщиков. Всего же планируется выпустить не менее 100 таких самолетов. Средняя стоимость одного бомбардировщика B-21 Raider оценивается примерно в $692 млн.

Точная дата поступления бомбардировщиков на вооружение армии США пока неизвестна. Однако уже определена база, которая получит их первой. Это авиабаза Эллсворт в Южной Дакоте. Впоследствии бомбардировщики также будут размещены на базах в штатах Техас и Миссури.

Raider получит новые ангары, соответствующие его размерам.

Почти каждый аспект программы разработки новых бомбардировщиков засекречен. В преддверии презентации были обнародованы только изображения самолета, сделанные художниками.

К чему здесь Китай и РФ?

Как отмечает агентство AP, бомбардировщик B-21 Raider должен стать ответом на обеспокоенность США по поводу риска предстоящего конфликта с Китаем.

При объявлении контракта на создание самолета в 2015 году в ВВС США упоминали и об угрозах со стороны России.

– Нам нужен новый бомбардировщик ХХI века, который позволил бы противостоять более сложным угрозам, которые, как мы опасаемся, могут возникнуть от Китая и России, — подчеркивала Дебора Ли Джеймс, секретарь ВВС США, во время объявления контракта в 2015 году.

Новейший бомбардировщик создан в рамках усилий Пентагона по модернизации трех элементов ядерной триады, в которую также входят ядерные баллистические ракеты для наземного запуска и боеголовки для запусков с подлодок.

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Источник: Минобороны США, ВВС США, Northrop Grumman

Фото: ВВС США

Источник: AP
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