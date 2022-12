Декабрь, 03 в 15:26

В пятницу, 2 декабря, Министерство обороны США впервые за более чем 30 лет представило новый стратегический бомбардировщик -“невидимку” B-21 Raider.

Презентация прошла на заводе ВВС США в городе Палмдейл (штат Калифорния). Над самолетом в режиме секретности работала американская военно-промышленная компания Northrop Grumman.

Как отметил во время презентации министр обороны США Ллойд Остин, B-21 Raider – первый новый американский стратегический бомбардировщик за более чем три десятилетия, со времен завершения Холодной войны. Работа над ним продолжалась семь лет.

Самолет получил свое название в честь Рейда Дулиттла. Речь идет об авианалете 16 американских бомбардировщиков под командованием подполковника Джеймса Дулиттла, которые в апреле 1942 года атаковали территорию Японии.

По словам Остина, Пентагон и дальше будет развивать передовые возможности, которые “укрепят способность США сдерживать агрессию сегодня и в будущем”.

– Это не просто еще один самолет. Это воплощение решимости Америки защищать республику, которую мы все любим, — подчеркнул он.

.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) December 3, 2022

Характеристики нового бомбардировщика

B-21 Raider считается самым современным самолетом Военно-воздушных сил США и должен стать основой для американского воздушного флота бомбардировщиков. Он постепенно заменит устаревшие бомбардировщики B-1 Lancer и B-2 Spirit, находящиеся сейчас на вооружении армии США.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что характеристики бомбардировщика поражают. Самолет создан по технологии “стелс”: речь идет о снижении заметности боевой машины в различных спектрах наблюдения с помощью специально разработанных геометрических форм, использования радиопоглощающих материалов и покрытий.

Представленный прототип бомбардировщика B-21 Raider способен: нести как обычное ракетно-бомбовое вооружение, так и ядерные боеприпасы; наносить точные удары; использовать маскировку от самых современных систем ПВО; имеет большую дальность полета. В будущем его можно будет легко адаптировать к новейшим системам вооружения.

– Даже самые совершенные системы противовоздушной обороны не смогут обнаружить B-21 в небе. Raider предназначен для доставки как обычных, так и ядерных боеприпасов с невероятной точностью. Таким образом, как и предыдущие поколения бомбардировщиков, B-21 сможет поддерживать объединенные и коалиционные силы на протяжении всего спектра операций… В-21 многофункционален. Он может справиться с чем угодно: от сбора информации до управления боем, – проинформировал Остин.

The B-21 is a testament to the best of America’s vibrant and diverse industrial base. It’s this sort of advance that makes us great and this sort of advance doesn’t just happen. It takes investment. It takes cooperation. And it takes partnership. pic.twitter.com/4Gx1O1w009 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 3, 2022

В покрытиях бомбардировщика были использованы передовые материалы, усложняющие его обнаружение. Самолет сможет выполнять миссии с экипажем и в беспилотном режиме.

Как отмечает агентство The Associated Press со ссылкой на аналитиков по обороне, другие новации, вероятно, включают новые способы контроля электронных излучений. Это поможет бомбардировщику обманывать радары противника и маскироваться под другой объект.

– Когда мы говорим об ограниченной возможности за ним наблюдать, это невероятно низкая возможность. Вы услышите его, но на самом деле не увидите, – объяснила Кэти Уорден, исполнительный директор Northrop Grumman.

По ее словам, хотя Raider может внешне напоминать бомбардировщики B-2, внутри схожести нет.

Компания-разработчик Northrop Grumman назвала бомбардировщик “первым в мире самолетом шестого поколения”, предназначенным для выполнения сложнейших миссий ВВС США.

B-21 Raider совершит свой первый полет не раньше 2023 года. Как отметили в пресс-службе ВВС США, ожидается, что самолет не будет введен в эксплуатацию еще несколько лет.

В настоящее время в производстве находятся шесть бомбардировщиков. Всего же планируется выпустить не менее 100 таких самолетов. Средняя стоимость одного бомбардировщика B-21 Raider оценивается примерно в $692 млн.

Unveiled today, the B-21 Raider will be a dual-capable, penetrating-strike stealth bomber capable of delivering both conventional and nuclear munitions. The B-21 will form the backbone of the future Air Force bomber force consisting of B-21s and B-52s.(U.S. Air Force photo) pic.twitter.com/X6KSU7sy6U — U.S. Air Force (@usairforce) December 3, 2022

Точная дата поступления бомбардировщиков на вооружение армии США пока неизвестна. Однако уже определена база, которая получит их первой. Это авиабаза Эллсворт в Южной Дакоте. Впоследствии бомбардировщики также будут размещены на базах в штатах Техас и Миссури.

Raider получит новые ангары, соответствующие его размерам.

Почти каждый аспект программы разработки новых бомбардировщиков засекречен. В преддверии презентации были обнародованы только изображения самолета, сделанные художниками.

К чему здесь Китай и РФ?

Как отмечает агентство AP, бомбардировщик B-21 Raider должен стать ответом на обеспокоенность США по поводу риска предстоящего конфликта с Китаем.

При объявлении контракта на создание самолета в 2015 году в ВВС США упоминали и об угрозах со стороны России.

– Нам нужен новый бомбардировщик ХХI века, который позволил бы противостоять более сложным угрозам, которые, как мы опасаемся, могут возникнуть от Китая и России, — подчеркивала Дебора Ли Джеймс, секретарь ВВС США, во время объявления контракта в 2015 году.

Новейший бомбардировщик создан в рамках усилий Пентагона по модернизации трех элементов ядерной триады, в которую также входят ядерные баллистические ракеты для наземного запуска и боеголовки для запусков с подлодок.

Источник: Минобороны США, ВВС США, Northrop Grumman

Фото: ВВС США