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В Лондоне задержали российского олигарха Фридмана, но затем отпустили под залог – СМИ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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В Лондоне задержали российского олигарха Фридмана, но затем отпустили под залог – СМИ

Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью Британии (NCA) арестовали в Лондоне российского бизнесмена в его резиденции.

58-летний мужчина был задержан, в частности, по подозрению в отмывании денег.

— NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, сговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и сговоре с целью дачи ложных показаний, — говорится в заявлении NCA.

По информации источников Украинской правды, задержанным оказался российский миллиардер Михаил Фридман.

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Кроме него, задержаны еще два человека. 35-летний мужчина, работавший в этом доме, был задержан неподалеку по подозрению в отмывании денег и препятствии офицеру NCA. Он выходил из дома с сумкой, в которой были обнаружены тысячи фунтов стерлингов наличными.

Третий задержанный – 39-летний мужчина, бывший парень нынешней партнерши бизнесмена. Он был арестован в его доме в Пимлико, в центре Лондона. Мужчину подозревают в ряде преступлений, включая отмывание денег и сговор с целью мошенничества.

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Сотрудники NCA в результате обыска изъяли ряд цифровых устройств и значительное количество наличных денег. Позже всех троих арестованных отпустили под залог.

NCA заявило, что это была последняя операция, проведенная в рамках усилий по препятствованию деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их посредников.

Фото: NCA

Источники: NCA, BBC, Украинская правда

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