В США считают, что ограничение цен на нефть из РФ снизит ее доходы и ударит по Путину

Декабрь, 03 в 12:55

В США считают, что ограничение цены на российскую нефть ограничит доходы Москвы от войны в Украине.

Ограничение, утвержденное западными союзниками в пятницу, направлено на то, чтобы страны не платили более $60 за баррель морской российской нефти. Оно должно вступить в силу в понедельник и, в частности, усилить давление Запада на РФ.

Украина считает, что предложенное Западом ограничение следует сократить вдвое. А Россия заявила, что не будет поставлять в придерживающиеся страны.

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Ограничение цены было выдвинуто в сентябре группой стран G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и ЕС) с целью ударить по способности Москвы финансировать войну в Украине.

В совместном заявлении G7, ЕС и Австралии отмечено, что решение было принято, чтобы “не позволить России получить прибыль от ее агрессивной войны против Украины”.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ограничение цены еще больше ограничит финансы российского диктатора Владимира Путина и “ограничит доходы, которые он использует для финансирования своего жестокого вторжения”. Также это должно избежать перебоев в мировых поставках, что может привести к стремительному росту цен на бензин по всему миру.

— Поскольку российская экономика уже падает, а бюджет РФ становится более истощенным, ценовой потолок немедленно урежет самый важный источник доходов Путина, — заявила она в своем заявлении.

Канцлер казны Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство не поколеблется в своей поддержке и продолжит искать новые способы “подавить потоки финансирования Путина”.

5 декабря также вступит в силу общеевропейский запрет на импорт российской сырой нефти морем.

Странам, присоединившимся к политике G7, будет разрешено покупать только нефть и транспортируемые морем нефтепродукты и продающиеся по лимиту цены или ниже. Страны Запада также планируют отказывать в страховании танкеров, которые доставляют российскую нефть в страны, не соблюдающие ценовой лимит. Поэтому России будет трудно продавать нефть выше этой цены.

Хотя эти меры РФ почувствует на себе, удар будет частично смягчен из-за того, что она и дальше будет продавать свою нефть на рынки Индии и Китая, которые сейчас являются крупнейшими покупателями российской сырой нефти.

По данным Международной энергетической ассоциации, до полномасштабной войны в 2021 году более половины российского экспорта нефти уходило в Европу. Крупнейшим импортером была Германия, за ней следовали Нидерланды и Польша.

Но после войны страны ЕС отчаянно пытаются снизить свою зависимость. США уже запретили российскую сырую нефть, в то время как Великобритания планирует отказаться от нее до конца года.