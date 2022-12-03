Ермак встретился с Бринк и Нуланд: о чем говорили

Декабрь, 03 в 19:21

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и послом США в Украине Бриджит Бринк в Киеве.

– Хотя Киев сейчас почти без освещения, вы сможете лично увидеть реальную ситуацию и убедиться, что украинцы остаются мужественными, не покидают свои города, продолжают бороться. Вы глубоко осведомлены о ситуации в Украине. Все знают, как сильно вы поддерживаете нашу страну, – отмечает он.

Ермак поблагодарил США, действующего президента Джо Байдена, американский Государственный департамент, обе палаты Конгресса и партии за поддержку.

– Победа Украины, в которой мы уверены, будет нашей общей победой. Сейчас мы видим, как многие страны демонстрируют очень сильную позицию. Украина получает как военную помощь, так и политическую – на уровне государств и международных организаций, – уверяет глава Офиса президента.

Как отметил Ермак, сегодня наблюдается историческое единение не только внутри Украины – многие страны в мире объединились для помощи нашему государству.