Франция продолжит предоставлять вооружение Украине для усиления переговорных позиций – Макрон

Декабрь, 04 в 15:53

Франция заинтересована в том, чтобы Украина имела сильные позиции и на поле боя, и за столом предстоящих переговоров, поэтому продолжит военную поддержку Киева, заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью Le Parisien во время визита в США.

По его словам, если украинцы станут слабее, “переговоров не будет вообще или они будут проводиться на очень плохих для них условиях”.

Макрон подчеркнул, что только Украина будет решать, когда и на каких условиях проводить переговоры с Россией.

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– Только украинцы в рамках переговоров, которых пока нет, будут решать судьбу своей территории, – сказал французский лидер.

Он также добавил, что не будет отказываться от посреднических усилий и в скором времени планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС, поскольку получил коллективный мандат на эти переговоры во время поездки в США.

Ранее Эммануэль Макрон после преговоров в США заявил, что у него общая позиция с Джо Байденом по поводу российской войны против Украины: помогать украинцам, “оказывать давление на Россию с целью возвращения за стол переговоров, обеспечить отсутствие эскалации в вопросах гражданской ядерной энергетики и, наконец, думать о новой архитектуре безопасности, включающей гарантии для РФ“.

Источник: Le Parisien