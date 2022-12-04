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Чуть не умер от переохлаждения: в Польше возле реки обнаружили украинца без сознания

Валентина Чорна, редактор ленты
Чуть не умер от переохлаждения: в Польше возле реки обнаружили украинца без сознания
Фото: Depositphotos

В польском городе Яблонка правоохранители спасли 55-летнего украинца, который едва не умер от переохлаждения.

По данным полиции, несколько дней назад к ним поступило сообщение, что возле местной реки лежит человек без сознания.

На месте обнаружили мужчину в полностью мокрой одежде. Он никак не реагировал на внешние раздражители, поскольку находился в глубокой гипотермии. Правоохранители накрыли мужчину термопленкой и вызвали скорую помощь.

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Через некоторое время украинец перестал дышать. Полицейские вызвали спасательный вертолет, а до его прибытия пытались реанимировать мужчину.

Из-за густого тумана вертолет не смог приземлиться, поэтому мужчину машиной доставили в больницу гмины Обедова.

Полицейские поочередно с медработниками проводили реанимационные мероприятия. Уже в Обедове мужчину таки погрузили в вертолет и он получил профессиональную медпомощь.

Как гражданин Украины оказался в этой ситуации – не сообщается. После выписки из медучреждения мужчина пришел в Яблонское отделение полиции и лично поблагодарил правоохранителей.

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