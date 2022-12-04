Декабрь, 04 в 6:58

Политика США сосредоточится на препятствовании поставок иранского оружия в Россию и на поддержке протестующих в Иране, а не на зашедших в тупик переговорах по возобновлению международной ядерной сделки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации Байдена в Иране Роберт Мэлли.

— Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах. Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и пытаясь поддержать основные чаяния иранского народа, — отметил Мэлли.

Иран сосредоточен на обогащении урана и ограничивает международный мониторинг.

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По словам спецпосланника США по Ирану, официальный Вашингтон стремятся сорвать и сдержать поставки оружия в Россию из Ирана. Мэлли подчеркивает, что предоставление ракет или помощь в строительстве военных производственных объектов в России перешли бы новые рубежи.

Кремль отрицает использование иранских ударных дронов, хотя собственные запасы ракет приблизились к критическим. Но Генеральный штаб ВСУ и международные эксперты говорят, что РФ использует иранское оружие, но маркирует как российское.

Кроме того, секретарь совета безопасности России Николай Патрушев в прошлом месяце встретился с высшим руководством Ирана в Тегеране.

Ранее пикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ уже более двух недель не запускает на территорию Украины ударные дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.