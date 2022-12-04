Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ / Мировые новости

США сосредоточены на срыве поставок иранского оружия в Россию — посол

Марта Бондаренко, редактор ленты
білий дім сша
Фото: Dreamstime

Политика США сосредоточится на препятствовании поставок иранского оружия в Россию и на поддержке протестующих в Иране, а не на зашедших в тупик переговорах по возобновлению международной ядерной сделки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации Байдена в Иране Роберт Мэлли.

— Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах. Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и пытаясь поддержать основные чаяния иранского народа, — отметил Мэлли.

Иран сосредоточен на обогащении урана и ограничивает международный мониторинг.

Сейчас смотрят

По словам спецпосланника США по Ирану, официальный Вашингтон стремятся сорвать и сдержать поставки оружия в Россию из Ирана. Мэлли подчеркивает, что предоставление ракет или помощь в строительстве военных производственных объектов в России перешли бы новые рубежи.

Кремль отрицает использование иранских ударных дронов, хотя собственные запасы ракет приблизились к критическим. Но Генеральный штаб ВСУ и международные эксперты говорят, что РФ использует иранское оружие, но маркирует как российское.

Кроме того, секретарь совета безопасности России Николай Патрушев в прошлом месяце встретился с высшим руководством Ирана в Тегеране.

Читайте
В Иран поехал заместитель Шойгу, возможно, за новыми дронами — ISW

Ранее пикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что РФ уже более двух недель не запускает на территорию Украины ударные дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

Источник: Bloomberg
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка