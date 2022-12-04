Украина стала самым популярным словом в публикациях The New York Times за 2022
Слово Украина стало самым употребительным словом в материалах The New York Times за 2022 год. Наша страна упоминалась более чем 4,5 тыс. раз.
Об этом сообщает американская соцсеть Reddit, которая отслеживает и составляет рейтинг из десяти самых популярных слов в NYT за последние 123 года (1900-2022).
На втором месте – Россия, упоминавшаяся более 3,3 тыс. в публикациях издания.
На третьем – слово “российский“.
Байден – четвертый по упоминаниям в публикациях.
Пандемия – на пятом, Соvid-19 – на шестом.
Трамп – на седьмом, коронавирус – на восьмом, слово primary – на девятом.
И замыкает десятку популярных слов в публикациях российский диктатор Путин.
Кстати, в 2021 году самыми употребительными словами в издании The New York Times были Байден и ковид.
Источник: Reddit