Украина стала самым популярным словом в публикациях The New York Times за 2022

Декабрь, 04 в 14:52

Слово Украина стало самым употребительным словом в материалах The New York Times за 2022 год. Наша страна упоминалась более чем 4,5 тыс. раз.

Об этом сообщает американская соцсеть Reddit, которая отслеживает и составляет рейтинг из десяти самых популярных слов в NYT за последние 123 года (1900-2022).

На втором месте – Россия, упоминавшаяся более 3,3 тыс. в публикациях издания.

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На третьем – слово “российский“.

Байден – четвертый по упоминаниям в публикациях.

Пандемия – на пятом, Соvid-19 – на шестом.

Трамп – на седьмом, коронавирус – на восьмом, слово primary – на девятом.

И замыкает десятку популярных слов в публикациях российский диктатор Путин.

Кстати, в 2021 году самыми употребительными словами в издании The New York Times были Байден и ковид.

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Источник: Reddit