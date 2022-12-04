Власти Ирана заявили о ликвидации полиции морали и пересмотре закона о ношение хиджаба

Декабрь, 04 в 13:38

Власти Ирана пересматривают закон об обязательном ношении хиджаба для женщин.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери.

По его словам, рабочая группа по внесению изменений в закон уже провела несколько встреч, и принципиальное решение по этому вопросу может быть принято через две-три недели. Что именно могут изменить – генпрокурор не уточнил.

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Отметим, что хиджаб стал обязательным элементом дресс-кода для женщин Ирана в апреле 1983 года, через четыре года после Исламской революции.

16 сентября 2022 года в стране начались протесты, связанные с убийством полицией 22-летней Махсы Амини. Ее арестовала полиция морали за якобы нарушение закона о ношении хиджаба и зауженные джинсы.

По словам семьи Амини, девушку избили и несколько раз ударили по голове. После этого она впала в кому, а через несколько дней умерла.

Во время протестов, по данным ООН и правозащитников, погибли более 400 человек, среди которых около 70 — дети. В то же время правительство Ирана признает гибель только 200 человек.

Кроме того, генпрокурор Ирана объявил о ликвидации полиции морали, действия которой и привели к смерти Махсы Амини.

– Полиция морали не имеет ничего общего с судебной системой и была отменена, — цитируют местные издания Мохаммада Джафар Монтазери.

Полиция морали, известная как Gasht-e Ershad или Наставнический патруль, была создана под руководством президента Махмуда Ахмадинежада для “распространения культуры скромности и хиджаба”. Подразделения полиции морали начали патрулирование в 2006 году.