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Литва отправила Украине партию 155-мм артиллерийских снарядов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Литва отправила Украине партию 155-мм артиллерийских снарядов

Литва отправляет Украине партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Сколько снарядов поедет в Украину, глава оборонного ведомства не сообщил, однако опубликовал фото, на котором видно, как грузят 155-мм вооружения для отправки.

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155-мм снаряды – очень распространенный калибр артиллерии, стандарт НАТО. Обычно используется в полевых пушках, гаубицах и пушках-гаубицах.

Также он написал в Twitter, что в субботу Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH2000. Эти самоходные гаубицы для Вооруженных сил Украины передала Германия.

Литва отремонтировала и передала Украине уже шесть немецких гаубиц.

САУ PzH 2000 способны поражать цели на расстоянии более 30 км. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра.

Боекомплект гаубицы состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

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Фото: Arvydas Anušauskas

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