Литва отправляет Украине партию артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Сколько снарядов поедет в Украину, глава оборонного ведомства не сообщил, однако опубликовал фото, на котором видно, как грузят 155-мм вооружения для отправки.

155-мм снаряды – очень распространенный калибр артиллерии, стандарт НАТО. Обычно используется в полевых пушках, гаубицах и пушках-гаубицах.

Также он написал в Twitter, что в субботу Литва передала Украине еще две отремонтированные гаубицы PzH2000. Эти самоходные гаубицы для Вооруженных сил Украины передала Германия.

Литва отремонтировала и передала Украине уже шесть немецких гаубиц.

????????????????Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE

— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022