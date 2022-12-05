Декабрь, 05 в 8:41

Главного критика лидера Чечни Рамзана Кадырова – известного блогера Тумсо Абдурахманова, который несколько дней не выходил на связь – застрелили в ночь на 2 декабря в Швеции.

Этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на его соратников.

Однако в силовых ведомствах этой страны информацию об убийстве Абдурахманова пока не комментировали.

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Несколько дней назад правозащитная ассоциация VAYFOND, которая помогает беженцам из Чечни в Швеции, сообщила о пропаже блогера Тумсо Абдурахманова и его брата.

Тумсо Абдурахманов еще в 2015 году покинул Чечню из-за конфликта с Кадыровым. В своих видео он рассказывал о нарушениях прав человека и злоупотреблениях местных властей.

В Швеции блогер получил статус политического беженца.

А в Чечне его обвиняют в связях с Исламским государством. В 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.

В 2020 году на него было совершено покушение. В квартиру в Швеции проник мужчина и ударил его молотком по голове. Абдурахманов смог отобрать молоток у нападающего и вызвал полицию. Тому дали 10 лет тюрьмы, а затем увеличили срок еще на два года.

Фото: Кавказский узел