Декабрь, 05 в 16:58

В Европейском Союзе прокомментировали сообщения о взрывах на российских аэродромах вблизи городов Рязань и Энгельс.

Соответствующее заявление сделал сегодня на брифинге в Брюсселе спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Один из журналистов попросил озвучить оценку Еврокомиссии взрывов на двух российских аэродромах, которые находятся глубоко в тылу РФ. Представитель СМИ назвал эти инциденты новым витком в полномасштабной войне против Украины.

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В ответ Стано напомнил, что в Евросоюзе обычно воздерживаются от комментариев по поводу ситуации на поле боя.

В то же время, он отметил, что Украина имеет абсолютное право защищаться в развязанной РФ агрессивной войне, что предусмотрено международным правом.

– Украина ведет законную оборонную войну. Украина переживает жестокую незаконную атаку. И у Украины есть абсолютное право, которое зафиксировано также в международном праве, защищаться от этой агрессии, защищать свой народ и свои территории, — отметил Петер Стано.

Он добавил, что именно поэтому Евросоюз и его страны-члены оказывают помощь Украине в финансовой, экономической и военной сферах.

Утром 5 декабря стало известно о взрывах на военном аэродроме в Энгельсе (Саратовская область РФ). Именно оттуда взлетают российские бомбардировщики, запускающие ракеты по территории Украины. Есть информация о повреждениях самолетов Ту-195.

Кроме того, есть информация о взрыве на аэродроме под Рязанью, где якобы загорелся бензовоз.

В командовании Вооруженных сил Украины и Министерстве обороны не комментировали эти инциденты и не подтверждали причастность украинской стороны к этим взрывам. В то же время, советник Офиса президента Алексей Арестович иронически прокомментировал, что взрывы являются следствием нарушения техники безопасности.