Декабрь, 06 в 18:57

Призывы и каждая попытка провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным лишь укрепляют его и дают уверенность в том, что преступные действия можно продолжать. РФ нужны не гарантии безопасности, а изоляция.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач в интервью местной радиостанции RMF FM.

– Он считает, что таким образом Запад демонстрирует свою слабость. Поэтому, чем больше таких звонков, тем сильнее Путин чувствует себя внутренне, — отметил Пшидач.

По его словам, в Варшаве уверены, что наиболее эффективной будет политика изоляции России. Представитель польского МИД раскритиковал попытки западных коллег поддерживать связь с Путиным.

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– Мы уверены, что через политику изоляции РФ можно достичь желаемых целей. И мы критически относимся ко всем этим телефонным звонкам, попыткам переговоров, поскольку это только усиливает Путина. Он считает: если мне звонят, значит, слабеют, поэтому я должен продолжать свою политику, — объяснил Пшидач.

Замминистра также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, что Запад должен рассмотреть потребность РФ в так называемых гарантиях безопасности, если Путин согласится на переговоры о прекращении войны против Украины. Пшидач подчеркнул, что это заявление французского лидера сложно понять, поскольку России никто не угрожает.

– От кого Россия должна получить гарантии безопасности, по мнению президента Франции? Кто хочет напасть на Россию? РФ ничто не угрожает, Россия представляет угрозу для других. Если кому-то и нужны гарантии безопасности, так это Украине и странам Центрально-Восточной Европы против российской угрозы, – заявил замминистра.

По мнению Пшидача, такое отношение французских и немецких политиков к РФ, несмотря на все ее преступления, обусловлено историческим контекстом и восприятием России. В качестве примера он пересказал разговор с одним из французских дипломатов.

– Я однажды разговаривал с одним из французских дипломатов и спросил его, что он представляет, когда думает о России. Например, у меня перед глазами Катынь (массовая казнь поляков, совершенная спецслужбами СССР, — Ред.), а он говорит: нет, у меня перед глазами запряженные лошадьми, мчащиеся по снегу сани и хорошая музыка… К сожалению, часть французской элиты до сих пор так смотрит на РФ, несмотря на Бучу, несмотря на все, что происходило в Мариуполе, — рассказал Пшидач.

По его мнению, шансы создать специальный международный трибунал против РФ есть, но сначала агрессор должен проиграть эту войну “не во время переговоров, а на поле боя”.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли предупреждал, что диктатор Владимир Путин может использовать тему переговоров с Украиной для перевооружения армии и подготовки нового нападения на Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также подверг сомнению готовность РФ к настоящим переговорам.

Источник: RMF FM