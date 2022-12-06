Декабрь, 06 в 19:50

В районе Верхнеторецкого Донецкой области более 20 представителей российских оккупационных войск покинули свои боевые позиции.

По данным Генерального штаба ВСУ, среди них 13 из 21 оккупантов – это завербованные из мест лишения свободы.

Командование Российской Федерации приказало задержать и ликвидировать дезертиров. По состоянию на 5 декабря, всех военных РФ казнили, отмечают в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе добавляют, что в Новопавловском направлении враг ведет оборону. РФ обстреляла из артиллерии и минометов Угледар, Богоявленку, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском направлении РФ пытается улучшить тактическое положение. Враг обстреливает из танков, минометов и артиллерии Времовку, Новополье Донецкой области, Дорожнянку, Гуляйполе, Зализничное, Степное и Плавни Запорожской области.

Однако на Херсонском направлении российская армия пытается обороняться и усиливать группировку войск. РФ обстреляла населенные пункты, расположенные рядом с линией столкновения, в частности, Херсон, Осокоровку, Золотую Балку, Дудчаны, Белогрудово Херсонской области.

В то же время враг несет значительные потери, в частности, 4 декабря в Запорожской области ВСУ уничтожили до 20 единиц военной техники разного типа, а около 70 оккупантов получили ранения.