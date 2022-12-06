РФ развернула противоракетный комплекс и разбила военный городок на Курилах

Декабрь, 06 в 18:11

Россия развернула мобильные ракетные системы береговой обороны на острове Парамушир, который входит в Северную группу Курильских островов.

В российском министерстве обороны заявили, что развернули системы Бастион, имеющие дальность полета до 500 км.

— Береговые военнослужащие Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и протоковыми зонами, — говорится в сообщении.

Кроме этого, на Парамушире развернули военный городок. В прошлом году Россия установила свои системы Бастион на острове Матуа в центральной части группы Курильских островов.

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Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что правительство будет пристально следить за российской военной активностью. Он добавил, что активность РФ усиливается на Дальнем Востоке параллельно с полномасштабным вторжением Москвы в Украину.

Вашингтонский аналитический центр Center for Strategic and International Studies в сентябрьском докладе подчеркнул, что милитаризация Москвой Курильских островов “в значительной степени прошла вне радара” на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Шаги России по усилению своего присутствия свидетельствуют о том, что острова будут продолжать играть пагубную роль в будущем российско-японских отношений и что Япония и США должны углубить консультации по деятельности России в регионе, — говорится в опубликованном отчете.

7 октября 2022 года Верховная Рада заявила о поддержке Японии относительно ее Северных территорий и признала, что они оккупированы Россией.

В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ, подтверждающий уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, в частности, ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией РФ.

Вопросы Курил

После Второй мировой войны СССР присоединил к своему составу японские Курильские острова. Они входят в состав Сахалинской области.

Япония не согласна с захватом ее островов и считает эти территории оккупированными.

С началом полномасштабной войны Япония, как и страны Запада, ввела против РФ санкции. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Курильские острова – это изначально японские территории.

В ответ на санкции Россия запретила японским рыбакам ловить рыбу возле Курильских островов.