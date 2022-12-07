США имеют достаточно вооружения, чтобы в дальнейшем помогать Украине — Шерман

Декабрь, 06 в 23:13

Соединенные Штаты Америки имеют достаточные запасы военного вооружения для того, чтобы в дальнейшем поддерживать Украину и помогать в борьбе против российской агрессии.

Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Венди Шерман на конференции, организованной римским институтом LUISS.

По ее мнению, самый быстрый путь к миру в Украине для Российской Федерации – это вывод армии с территории нашего государства. Она уверяет, что это не подлежит обсуждению.

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— Россия должна вывести все свои войска из Украины, и точка, — подчеркивает заместитель государственного секретаря США.

Венди Шерман отмечает, что западным странам удалось помочь Украине противостоять незаконному нападению Кремля, поэтому нужно в дальнейшем придерживаться единого курса поддержки ВСУ.