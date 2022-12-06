Теневой флот: количество нефтяных танкеров РФ для обхода санкций увеличилось вдвое

Декабрь, 06 в 18:28

Россия формирует “теневой флот” для обхода санкций на продажу нефти, которые западные страны ввели из-за нападения на Украину. Количество нефтяных танкеров удвоилось за последние месяцы – это свидетельствует о том, что подпольные средства разворачиваются для избежания ограничений.

Об этом пишет издание The Guardian. По данным СМИ, флот отключает системы отслеживания в открытом море, поэтому корабли могут спокойно перекачивать нефть на танкеры без связи с Россией.

Танкеры, способные скрыть любые связи с РФ путем незаконных перевозок внутри океана, будут надеяться избежать любой аттестации цены своего груза.

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В конце июля газета Lloyd’s List опубликовала отчет, в котором говорится, что пять китайских кораблей использовались для транспортировки российской нефти в центре примерно в 860 морских милях от побережья Португалии.

Ранее заметили признаки транспортировки российской нефти по танкеру под флагом Камеруна. В июне 2022 года судно сменило своего зарегистрированного владельца на компанию на Сейшельских островах перед тем, как совершить первый визит в Кабо-Верде.

Согласно анализу, через две недели танкер переместился в северную часть Атлантического океана, где он пробыл три дня, прежде чем отправиться в южную Атлантику. Утверждается, что он посылал ложные сигналы о своем местонахождении.

Затем в середине октября судно направилось к морям Анголы, где танкер передавал данные с того же места в течение шести дней, что было необычным поведением для танкера в море, прежде чем направиться в Азию и конечный пункт назначения, Малайзию.

Анализ СМИ свидетельствует, что отчет судна об изменении осадки 20 ноября, вертикальное расстояние между ватерлинией и днищем корпуса свидетельствует о том, что на этом этапе на борт могли взять российскую нефть.