Декабрь, 06 в 17:21

В девятый пакет санкций против России Европейская комиссия может внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

Отмечается, что до начала полномасштабной войны в Украине на горнодобывающий сектор России приходилась четверть иностранных инвестиций.

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Конкретный характер запретов до сих пор определяется. По словам собеседника FT, для нескольких типов сырья могут быть сделаны исключения, однако, какие именно, пока непонятно.

Кроме этого, в девятый пакет санкций ЕС против России могут войти:

запрет на вещание четырех российских телеканалов;

экспортный контроль над продукцией двойного назначения стоимостью свыше €2,3 млрд, которую РФ может использовать для производства вооружения;

запрет на сделки с тремя российскими банками;

санкции против 180 физических и юридических лиц из России;

запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Ожидается, что новый пакет санкций обсудят постоянные представители стран — членов ЕС на этой неделе и его могут утвердить на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря.