Декабрь, 07 в 10:37

Литва также прекращает вещание телеканала Дождь.

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Литовскую комиссию по радио и телевещанию.

В Литве телеканал Дождь после аннулирования лицензии будет недоступен с 8 декабря, сообщили в Литовской комиссии по радио и телевещанию.

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Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об аннулировании лицензии независимого российского телеканала Дождь — вещание прекратится в ночь на четверг.

Лицензия давала право распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

Латвийский регулятор сообщил, что решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Также будет закрыт доступ на территории Латвии к программам телекомпании на YouTube.

Телеканалу аннулировали лицензию после того, как в эфире показали карту с “российским” Крымом и прозвучали слова наша армия по отношению к ВС РФ.

Кроме того, в одном из эфиров ведущий Алексей Коростелев попросил зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, и сказал: Мы надеемся, что многим, военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте.

Позже ведущего уволили с телеканала.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что мир должен понять, что “хорошие” и “плохие” россияне одинаковы.