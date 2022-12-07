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Литва вслед за Латвией прекращает вещание телеканала Дождь

Марта Бондаренко, редактор ленты
Литва президентський палац

Литва также прекращает вещание телеканала Дождь.

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Литовскую комиссию по радио и телевещанию.

В Литве телеканал Дождь после аннулирования лицензии будет недоступен с 8 декабря, сообщили в Литовской комиссии по радио и телевещанию.

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Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение об аннулировании лицензии независимого российского телеканала Дождь — вещание прекратится в ночь на четверг.

Лицензия давала право распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

Латвийский регулятор сообщил, что решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку. Также будет закрыт доступ на территории Латвии к программам телекомпании на YouTube.

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Телеканалу аннулировали лицензию после того, как в эфире показали карту с “российским” Крымом и прозвучали слова наша армия по отношению к ВС РФ.

Кроме того, в одном из эфиров ведущий Алексей Коростелев попросил зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, и сказал: Мы надеемся, что многим, военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте.

Позже ведущего уволили с телеканала.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что мир должен понять, что “хорошие” и “плохие” россияне одинаковы.

Источник: Delfi
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