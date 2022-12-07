Наша четкая позиция: премьер Грузии исключил военную помощь Украине

Декабрь, 07 в 19:36

Грузия не будет оказывать Украине военную помощь – это принципиальная позиция правительства. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе брифинга 7 декабря, подчеркнув, что его партия руководствуется исключительно интересами своего государства.

— Что касается военной помощи, мы четко и недвусмысленно сказали, что не будем этого делать. Мы как государство никогда не будем ввязываться в эту войну. Это наша четкая позиция, – сказал премьер-министр.

Гарибашвили сказал, что правительство Грузии уже много сделало для помощи Украине в виде гуманитарной помощи. По его словам, Тбилиси продолжит предоставлять Украине гуманитарку, в частности беженцам.

— Мы оказываем максимальную помощь находящимся у нас украинским беженцам. Украинские дети получают у нас образование на родном языке. Мы будем рассматривать и оказание другой гуманитарной помощи. Относительно оказания военной помощи мы раньше четко заявили: мы этого делать не будем, — добавил он.

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По данным службы статистики Сакстат, с начала 2022 года Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50%. Москва стала для Тбилиси самым крупным импортером нефти.

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Увеличился также импорт угля и муки. За девять месяцев, с января по сентябрь, экспорт вырос на 11% до $473 млн, импорт – на 73%, до $1,24 млрд.

Накануне Гарибашвили обвинил оппозицию в отправке грузинских добровольцев на войну в Украину. Заявление прозвучало на фоне уведомления о гибели пятерых добровольцев из Грузии под Бахмутом.

Источник: Новости-Грузия