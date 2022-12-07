Декабрь, 07 в 1:12

В список 100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин по версии BBC попало восемь украинок, среди которых журналистки, парамедики, врачи и волонтеры.

Как сообщили в BBC, несмотря на то, что права женщин в мире, в общем, существенно улучшились — начиная с роста количества женщин-лидеров и до движения MeToo, многим странам еще предстоит пройти долгий путь.

В этом году в список вошли женщины, которые оказались в центре конфликтов 2022 года. Они стали как олицетворением стойкости и сопротивления в войне России против Украины, так и протестов в Иране.

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Нынешний список BBC впервые был сформирован с опорой на рекомендации тех, кто уже был в прошлогодних списках.

От Украины в 100 самых влиятельных женщин попали:

Журналистка Кристина Бердинских

Во время войны в Украине журналистка Кристина Бердинских, которая получила многочисленные награды, путешествовала по Украине, ведя репортажи из регионов, подвергшихся обстрелам со стороны России. Часть ее материалов касалась повседневной жизни городов, пострадавших от войны.

Кристина занимается политической журналистикой 14 лет, она начала свою карьеру журналиста в Киеве — журнале НВ и различных теле- и радиопроектах. Она создала социальный медиа-проект e-People об участниках революции Евромайдана в Украине, который позже стал исходным материалом для книги.

Математик Марина Вязовская — математик Марина Вязовская

Марина Вязовская — математик из Украины. В этом году она стала второй женщиной в истории, которая получила престижную Филдсовскую премию, которую часто называют Нобелевской премией по математике, ее вручают раз в четыре года. Марина Вязовская получила награду за свою работу над головоломкой 400-летней давности, решив задачу эффективного размещения сфер в пространстве с восемью измерениями.

Вязовская работает в Швейцарском федеральном технологическом институте в Лозанне (EPFL) и является профессором и заведующей кафедрой Теории чисел в Институте математики.

Первая леди Украины Елена Зеленская была успешным сценаристом

Елена Зеленская была успешным сценаристом на телевидении и не привыкла быть на виду. Все изменилось после того, как ее муж, Владимир Зеленский, был избран президентом Украины в 2019 году. В роли первой леди Елена Зеленская направила свою деятельность на улучшение прав женщин и распространение украинской культуры.

После войны, развязанной Россией, Елена Зеленская использовала свое положение для того, чтобы весь мир узнал о страданиях украинского народа. Она стала первой женой президента иностранного государства, которая выступила перед Конгрессом США. Сейчас ее деятельность направлена на оказание психологической поддержки детям и семьям, пострадавшим от войны

Народный депутат и доброволец-парамедик Яна Зинкевич

Яна Зинкевич создала и до сих пор руководит медицинским батальоном Госпитальеры, который со времени создания в 2014 году спас более 2700 раненых украинских солдат и гражданских лиц с передовой.

Она лично вынесла в безопасное место 200 раненых солдат. Ее батальон продолжает оказывать первую помощь раненым солдатам и гражданским лицам и проводит курсы по оказанию первой помощи. Яне 27 лет и она также является одним из самых молодых депутатов украинской Рады, где возглавляет подкомитет по военной медицине.

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Врач Ирина Кондратова

Несмотря на непрерывные российские обстрелы, Ирина Кондратова и ее коллеги продолжают делать все возможное для беременных женщин, новорожденных младенцев и их матерей в Харьковском региональном перинатальном центре. Они обустроили родильное отделение в подвале больницы и рисковали своими жизнями, не оставляя реанимации, даже когда звучали сирены воздушной тревоги, потому что некоторых младенцев нельзя было ни перевезти в другое место, ни даже оставить одних.

20 марта 2022 года футболист Дэвид Бекхэм передал свои страницы в социальных сетях Ирине Кондратовой. Таким образом он решил помочь перинатальному центру в его работе. И врач рассказала в его Instagram о проблемах, которые им приходится решать. С 2014 года ее отделение оказало медицинскую и психологическую помощь более чем 3000 женщин из Луганской и Донецкой областей

Правозащитница Александра Матвийчук

Вот уже 15 лет Александра Матвийчук возглавляет организацию Центр гражданских свобод, который получил Нобелевскую премию мира. В 2022 году ее совместно присудили основателю белорусской правозащитной организации Вясна Олесю Беляцкому, российскому правозащитному центру Мемориал (российские власти признали его иностранным агентом и ликвидировали) и украинскому Центру гражданских свобод.

Центр гражданских свобод остается верным наследию украинских диссидентов 1960-х годов, уделяя особое внимание правам человека. В 2014 году он стал первой правозащитной организацией, которая отправилась в Крым, Луганск и Донецк для документирования военных преступлений, совершенных Россией. Сейчас его сотрудники призывают к созданию международного трибунала для расследования нарушений прав человека, совершенных Россией в Чечне, Молдове, Грузии, Сирии, Мали и Украине.

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Парамедик Юлия “Тайра” Паевская — военный парамедик

Юлия Паевская — украинский военный парамедик, основатель эвакуационно-медицинского добровольческого подразделения Ангелы Тайры, который спас несколько сотен раненых военных и мирных жителей. Паевская, известная под позывным “Тайра”, была захвачена российскими войсками в марте, когда помогала эвакуировать мирных жителей из Мариуполя.

Она документировала работу своей команды в осажденном Мариуполе на нательную камеру, и эти записи были переданы в СМИ. Паевская была освобождена после трех месяцев в российском плену. После возвращения она рассказала о том, с какими суровыми условиями и с каким жестоким обращением ей пришлось столкнуться. Она назвала свое пребывание в плену “адом”.

Лидер движения за права людей с ограниченными возможностями Юлия Сачук

Украинская правозащитница Юлия Сачук возглавляет организацию Борьба за право, которой руководят женщины с инвалидностью. Она инициировала создание экстренной службы после того, как Россия развязала войну в Украине. Юлия работала круглосуточно, согласовывая планы эвакуации тысяч украинцев с ограниченными возможностями с международными организациями.

Сачук также увлечена работой по расширению прав и возможностей девочек и женщин с ограниченными возможностями и их участием в принятии политических и социальных решений. Она участвует в программе Leader Europe Фонда Барака Обамы, является лауреатом Национальной премии в области прав человека 2020 года. Кроме того, она — кандидат от Украины в Комитете ООН по правам людей с инвалидностью.

Фото: BBC