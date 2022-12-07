Декабрь, 07 в 14:17

Правоохранительные органы Германии проводят масштабную спецоперацию против общенациональной сети правых экстремистов, рейхсбюргеров, сторонников теорий заговора и бывших военных, которые, по-видимому, планировали насильственный переворот в стране.

Об этом сообщает немецкое издание Zeit.

С раннего утра 3000 полицейских обыскали более 130 домов и квартир по всей Германии.

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Как сообщается, в экстремистскую сеть входят 52 подозреваемых, 25 из которых уже арестовали. Это одна из крупнейших антитеррористических операций за многие годы.

Отмечается, что к сети заговорщиков причастен принц 71-летний принц Генрих XIII и бывшая депутат парламента от националистической партии Альтернатива для Германии Биргит Мальзак-Винкеманн, а также бывший командир специального подразделения бундесвера.

В среду утром, за несколько минут до начала обысков, один из подозреваемых написал в Telegram: Все изменится: прежние прокуроры и судьи, а также ответственные руководители органов здравоохранения и их кураторы скоро окажутся в Нюрнберге 2.0…

Согласно данным следствия, структура делилась на политическое крыло, получившее название Совет, и военное крыло, задачей которого было вооруженное свержение.

Группа начала действовать с ноября 2021 года. Они считали, что госпереворот можно осуществить только с помощью военных средств и насилия в отношении представителей государства. По версии следствия, отдельные заговорщики также рассматривали нападение на Бундестаг и захват депутатов в заложники.

Также заговорщики уже подготовили теневой кабинет. Например, принца Генриха XIII уже выбрали в качестве возможного нового главы государства. На протяжении десятилетий принц говорил, что имеет право на обширные земли и поместья в Тюрингии. Выбрали и “кабинет министров”. Отмечается, что судья, бывшая депутат бундестага Биргит Мальсак-Винкеманн — по словам ее друзей, также является сторонницей теории заговора движения QAnon.

Осенью группировка планировала отправиться на Рейхстаг, полиция начала готовиться к задержаниям, но участники группировки так и не посетили здание парламента.

Как сообщают в федеральной прокуратуре, среди задержанных есть гражданка России Виталия Б., которая в июне посещала консульство России в Лейпциге. Это же консульство посещал принц Генрих XIII.

Теперь службы безопасности Германии также проверяют возможные связи представителей группировки с Россией.