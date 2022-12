В четверг, 8 декабря, министры из 27 государств-членов Евросоюза поддержали расширение Шенгенской зоны. С 1 января к ней присоединится Хорватия.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете ЕС.

???? #JHA Home Affairs | ???????????? The #Schengen area is growing for the first time in more than a decade thanks to #EU2022CZ . Ministers approved #Croatia ‘s membership as of 1 January 2023! pic.twitter.com/glm3AsW6ev

Как уточнили в пресс-службе Совета ЕС, с 1 января 2023 года будет отменена проверка лиц на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Проверки на внутренних воздушных границах отменят с 26 марта 2023 года.

С 1 января Хорватия также начнет выдавать шенгенские визы и сможет в полной мере использовать Шенгенскую информационную систему. Страна является членом Евросоюза с июля 2013 года.

Сегодня также рассматривался вопрос о присоединении к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии. Однако он не получил единодушную поддержку среди членов Евросоюза, и заявки этих стран были заблокированы.

Шансы Румынии и Болгарии присоединиться к зоне были разрушены из-за сопротивления Австрии.

Румыния и Болгария присоединились к Евросоюзу в 2007 году и пытаются годами войти в Шенгенскую зону. В прошлом месяце Европейская комиссия постановила, что все три страны-кандидаты отвечают необходимым критериям для присоединения к Шенгену. Это решение поддержал и Европарламент.

Сомнения вызывали опасения по поводу организованной преступности, несанкционированной миграции и безопасности в Румынии и Болгарии. Как сообщает Deutsche Welle, именно миграция стала основным камнем преткновения для Австрии, которая ранее сообщала о прибытии более 100 тыс. нелегальных мигрантов в этом году.

В Вене мало доверяют пограничному контролю Румынии и Болгарии и считают, что отмена проверок прибывающих из этих стран людей на границе спровоцирует еще больший поток мигрантов.

На нежелание расширять Шенгенскую зону также намекали Нидерланды и Венгрия. Решение о расширении зоны требует единогласного одобрения.

По ее словам, заявки Болгарии и Румынии получили поддержку почти всех присутствующих министров.

Today marks a good day for citizens of Croatia -welcome to Schengen.

To citizens of Bulgaria and Romania I say this -you deserve to be fully part of Schengen -I will support every step to achieve this in my mandate.

Statement with Minister @Vit_Rakusan https://t.co/jsva62jpz0

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 8, 2022