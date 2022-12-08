Декабрь, 08 в 17:54

В четверг, 8 декабря, министры из 27 государств-членов Евросоюза поддержали расширение Шенгенской зоны. С 1 января к ней присоединится Хорватия.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте чешского председательства в Совете ЕС.

– Шенгенская зона расширяется впервые за более чем десятилетие благодаря чешскому председательству. Министры одобрили членство Хорватии с 1 января 2023 года! – отмечается в сообщении.

???? #JHA Home Affairs | ???????????? The #Schengen area is growing for the first time in more than a decade thanks to #EU2022CZ. Ministers approved #Croatia‘s membership as of 1 January 2023! pic.twitter.com/glm3AsW6ev Сейчас смотрят — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) December 8, 2022

Как уточнили в пресс-службе Совета ЕС, с 1 января 2023 года будет отменена проверка лиц на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны. Проверки на внутренних воздушных границах отменят с 26 марта 2023 года.

С 1 января Хорватия также начнет выдавать шенгенские визы и сможет в полной мере использовать Шенгенскую информационную систему. Страна является членом Евросоюза с июля 2013 года.

Сегодня также рассматривался вопрос о присоединении к Шенгенской зоне Болгарии и Румынии. Однако он не получил единодушную поддержку среди членов Евросоюза, и заявки этих стран были заблокированы.

Шансы Румынии и Болгарии присоединиться к зоне были разрушены из-за сопротивления Австрии.

– Я проголосую сегодня против расширения Шенгенской зоны для Румынии и Болгарии. Я считаю неправильным расширять систему, которая не работает во многих местах, — сообщил перед заседанием министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Румыния и Болгария присоединились к Евросоюзу в 2007 году и пытаются годами войти в Шенгенскую зону. В прошлом месяце Европейская комиссия постановила, что все три страны-кандидаты отвечают необходимым критериям для присоединения к Шенгену. Это решение поддержал и Европарламент.

Сомнения вызывали опасения по поводу организованной преступности, несанкционированной миграции и безопасности в Румынии и Болгарии. Как сообщает Deutsche Welle, именно миграция стала основным камнем преткновения для Австрии, которая ранее сообщала о прибытии более 100 тыс. нелегальных мигрантов в этом году.

В Вене мало доверяют пограничному контролю Румынии и Болгарии и считают, что отмена проверок прибывающих из этих стран людей на границе спровоцирует еще больший поток мигрантов.

На нежелание расширять Шенгенскую зону также намекали Нидерланды и Венгрия. Решение о расширении зоны требует единогласного одобрения.

– Когда дело доходит до вступления Румынии и Болгарии, мы не едины, и это делает нас очень слабыми. Это огорчает меня… Вы заслуживаете того, чтобы быть полноправными членами Шенгенской зоны, вы заслуживаете доступа к свободному передвижению в Шенгенской зоне, — заявила после заседания министров член Еврокомиссии Илва Йоханссон.

По ее словам, заявки Болгарии и Румынии получили поддержку почти всех присутствующих министров.

Today marks a good day for citizens of Croatia -welcome to Schengen. To citizens of Bulgaria and Romania I say this -you deserve to be fully part of Schengen -I will support every step to achieve this in my mandate. Statement with Minister @Vit_Rakusan https://t.co/jsva62jpz0 — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 8, 2022

Как известно, в Шенгенскую зону сейчас входят 26 стран Европы: 22 государства-члена ЕС, а также Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. Шенгенское соглашение было подписано 14 июня 1985 года в населенном пункте Шенген (Люксембург). Оно предусматривает отмену пограничных проверок для путешествующих между странами-членами зоны. Это стало важным шагом на пути евроинтеграции.