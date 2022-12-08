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В Перу произошел переворот: президенту объявили импичмент и арестовали

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Педро Кастільо - президент Перу
Фото: Getty Images

Парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо спустя несколько часов после его попытки распустить Конгресс (так официально называется перуанский парламент).

Издание El Tiempo пишет, что после объявления импичмента Кастильо задержала полиция. Его подозревают в организации мятежа и превышении полномочий.

Кастильо хотел распустить Конгресс и заменить его “чрезвычайным временным правительством”. Но законодатели это проигнорировали, собрали экстренное заседание и объявили ему импичмент.

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Перуанская полиция в Twitter опубликовала фото, на которых Кастильо в полицейском участке. В сообщении стражи порядка называли его “бывшим президентом” и отмечали, что были вынуждены вмешаться в ситуацию, чтобы выполнить свои обязанности. Позже снимки удалили.

Тем временем парламент привел к присяге вице-президента Дину Болуарте, призвавшую к политическому перемирию в пользу преодоления национального кризиса.

60-летняя юрист сказала, что будет руководить страной до августа 2026 года, когда завершается срок президентских полномочий Кастильо.

Источники: El Tiempo, BBC

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