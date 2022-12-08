В Перу произошел переворот: президенту объявили импичмент и арестовали

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Парламент Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо спустя несколько часов после его попытки распустить Конгресс (так официально называется перуанский парламент).

Издание El Tiempo пишет, что после объявления импичмента Кастильо задержала полиция. Его подозревают в организации мятежа и превышении полномочий.

Кастильо хотел распустить Конгресс и заменить его “чрезвычайным временным правительством”. Но законодатели это проигнорировали, собрали экстренное заседание и объявили ему импичмент.

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Перуанская полиция в Twitter опубликовала фото, на которых Кастильо в полицейском участке. В сообщении стражи порядка называли его “бывшим президентом” и отмечали, что были вынуждены вмешаться в ситуацию, чтобы выполнить свои обязанности. Позже снимки удалили.

Así fue el deleznable golpe de estado contra Pedro Castillo y su decencia por la policía de ese país, lo traicionaron al igual que el ejercito. pic.twitter.com/BXQHzsDr9G — Shion (@ChicShion) December 7, 2022

Тем временем парламент привел к присяге вице-президента Дину Болуарте, призвавшую к политическому перемирию в пользу преодоления национального кризиса.

60-летняя юрист сказала, что будет руководить страной до августа 2026 года, когда завершается срок президентских полномочий Кастильо.

Источники: El Tiempo, BBC