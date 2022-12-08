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В Сенате США поддержали резолюцию, признающую действия россиян в Украине геноцидом

Марта Бондаренко, редактор ленты
Сенат США
Фото: Dreamstime

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал резолюцию, признающую действия российских захватчиков в Украине геноцидом нашего народа.

Об этом сообщает пресс-служба сенатора-демократа Бена Кардина, главы Хельсинкской комиссии США и автора глобального закона Магнитского об ответственности за права человека.

Автором резолюции является сенатор Джим Риш.

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– Преступления, которые совершаются против украинского народа во время незаконной и ничем не спровоцированной путинской войны, противоречат бесчисленным международным конвенциям и могут быть охарактеризованы только как геноцид, – решительно заявил сенатор Бен Кардин.

Эта резолюция осуждает активный геноцид против украинского народа, призывает правительство США сотрудничать с союзниками для предотвращения в будущем актов геноцида.

— Путин своими действиями и словами четко дал понять, что его цель — стереть существование украинского народа. Я воочию видел его жестокость в Ирпене и Киевской области, — сказал Риш.

Резолюция осуждает Россию за совершение актов геноцида против народа Украины и поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности за военные преступления в Украине.

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Также резолюция призывает президента США применить глобальные санкции против виновных или причастных к геноциду в Украине.

Документ теперь должен быть рассмотрен в Сенате.

Напомним, что мониторинговая миссия ООН собрала доказательства и задокументировала 441 убийство оккупантами мирных жителей в городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей с 24 февраля по 6 апреля 2022 года.

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