В США не исключают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов — СМИ
Украинские официальные лица и законодатели в последние месяцы призывали администрацию Джо Байдена и членов Конгресса предоставить украинским военным кассетные боеприпасы — вооружение, которое запрещено более чем в 100 странах, но которое российская армия продолжает применять в войне против Украины.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.
Отмечается, что запрос на такие боеприпасы является одним из самых противоречивых запросов, с которыми Украина обращалась к США с момента начала войны в феврале.
В администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически.
Кассетные боеприпасы — это снаряды в виде контейнера, внутри которого могут находиться до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов. Они разлетаются на заданной высоте над поверхностью земли.
При попадании на землю такие снаряды могут не взорваться и тогда представляют долгосрочный риск, подобно наземным минам.
Кассетные боеприпасы обеспечивают большую площадь поражения. Обнаружение и ликвидация таких снарядов требует большего времени и затрат.
Ранее чиновники США публично заявили, что планируют оказать ВСУ столько поддержки, сколько им нужно, чтобы дать Украине преимущество за столом переговоров с Россией.
Как отмечает CNN, запасы на складах США не бесконечны, и украинцы ясно дали понять США, что они могут использовать кассетные боеприпасы, которые пылятся на складах.
Для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве снарядов для артиллерийских и ракетных систем, и уменьшение численного превосходства России в артиллерии.
Источники говорят, что администрация Байдена не исключает варианта передачи таких боеприпасов Украине, но этот вопрос все же серьезно не рассматривался.
Стоит отметить, что Конгресс наложил ограничения на передачу кассетных боеприпасов.