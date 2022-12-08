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В США не исключают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов — СМИ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
ракета
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские официальные лица и законодатели в последние месяцы призывали администрацию Джо Байдена и членов Конгресса предоставить украинским военным кассетные боеприпасы — вооружение, которое запрещено более чем в 100 странах, но которое российская армия продолжает применять в войне против Украины.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

Отмечается, что запрос на такие боеприпасы является одним из самых противоречивых запросов, с которыми Украина обращалась к США с момента начала войны в феврале.

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В администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически.

Кассетные боеприпасы — это снаряды в виде контейнера, внутри которого могут находиться до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов. Они разлетаются на заданной высоте над поверхностью земли.

При попадании на землю такие снаряды могут не взорваться и тогда представляют долгосрочный риск, подобно наземным минам.

Кассетные боеприпасы обеспечивают большую площадь поражения. Обнаружение и ликвидация таких снарядов требует большего времени и затрат.

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Ранее чиновники США публично заявили, что планируют оказать ВСУ столько поддержки, сколько им нужно, чтобы дать Украине преимущество за столом переговоров с Россией.

Как отмечает CNN, запасы на складах США не бесконечны, и украинцы ясно дали понять США, что они могут использовать кассетные боеприпасы, которые пылятся на складах.

Для Украины кассетные боеприпасы могли бы решить две основные проблемы: потребность в большем количестве снарядов для артиллерийских и ракетных систем, и уменьшение численного превосходства России в артиллерии.

Источники говорят, что администрация Байдена не исключает варианта передачи таких боеприпасов Украине, но этот вопрос все же серьезно не рассматривался.

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Стоит отметить, что Конгресс наложил ограничения на передачу кассетных боеприпасов.

Источник: CNN
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