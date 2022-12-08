Венгрия выступила против девятого пакета санкций ЕС в отношении России – FT

Декабрь, 08 в 11:29

После того как ЕС отказал Венгрии в предоставлении €5,8 млрд для восстановления после пандемии, официальный Будапешт воспользовался правом вето на любое решение Евросоюза, требующее единодушия всех 27 государств-членов, и выступил против нового пакета санкций в отношении России.

Венгрия также не поддержала предложение вдвое увеличить фонд ЕС, из которого финансируются поставки оружия Украине, пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Они озабочены тем, что Венгрия создает трудности везде, где только может, а также старается “может взять в заложники” все будущие решения ЕС.

Сейчас смотрят

В частности, кроме девятого пакета санкций, Будапешт может наложить вето на расширение Шенгенской зоны, кандидатами на вступление в которую являются Хорватия, Румыния и Болгария.

Накануне Венгрия наложила вето на предоставление Украине €18 млрд от Евросоюза на 2023 год во время встречи министров финансов ЕС в Брюсселе.

7 декабря Еврокомиссия анонсировала 9-й пакет санкций против России и раскрыла его детали.

Планируется добавить еще около 200 физических и юридических лиц, три российских банка, запретить трансляцию четырех пропагандистских каналов, а также перекрыть РФ доступ к беспилотникам через поставщиков из третьих стран (Иран).