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Факты / Світ / Мировые новости

ВСУ зимой могут пойти в наступление: Милли указал на катастрофические ошибки Путина

Валентина Летяк, редактор ленты
генерал Марк Міллі
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин продолжает совершать катастрофические ошибки и уже потерпел поражение, хотя впереди еще значительные боевые действия, заявил генерал армии США Марк Милли.

По его мнению, ситуация на фронте стабилизировалась, и с наступлением зимы активность немного замедлится из-за мороза.

– В то же время появится потенциальная возможность для наступления обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Так что мы увидим, что с этим произойдет, – подчеркнул американский генерал.

Он считает ракетные атаки мирного населения неприемлемыми, впрочем, попытки РФ “сломать хребет и волю украинского народа”, по его мнению, лишь повышают стойкость и сопротивление населения Украины.

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Милли не стал определять временные рамки окончания войны, однако отметил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: U.S. DepartmentofDefense

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