ВСУ зимой могут пойти в наступление: Милли указал на катастрофические ошибки Путина

Декабрь, 08 в 15:43

Российский диктатор Владимир Путин продолжает совершать катастрофические ошибки и уже потерпел поражение, хотя впереди еще значительные боевые действия, заявил генерал армии США Марк Милли.

По его мнению, ситуация на фронте стабилизировалась, и с наступлением зимы активность немного замедлится из-за мороза.

– В то же время появится потенциальная возможность для наступления обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Так что мы увидим, что с этим произойдет, – подчеркнул американский генерал.

Он считает ракетные атаки мирного населения неприемлемыми, впрочем, попытки РФ “сломать хребет и волю украинского народа”, по его мнению, лишь повышают стойкость и сопротивление населения Украины.

Сейчас смотрят

Милли не стал определять временные рамки окончания войны, однако отметил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: U.S. DepartmentofDefense