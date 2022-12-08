ВСУ зимой могут пойти в наступление: Милли указал на катастрофические ошибки Путина
Российский диктатор Владимир Путин продолжает совершать катастрофические ошибки и уже потерпел поражение, хотя впереди еще значительные боевые действия, заявил генерал армии США Марк Милли.
По его мнению, ситуация на фронте стабилизировалась, и с наступлением зимы активность немного замедлится из-за мороза.
– В то же время появится потенциальная возможность для наступления обеих сторон в разгар зимы из-за погоды и рельефа местности. Так что мы увидим, что с этим произойдет, – подчеркнул американский генерал.
Он считает ракетные атаки мирного населения неприемлемыми, впрочем, попытки РФ “сломать хребет и волю украинского народа”, по его мнению, лишь повышают стойкость и сопротивление населения Украины.
Милли не стал определять временные рамки окончания войны, однако отметил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 288-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: U.S. DepartmentofDefense