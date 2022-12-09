Декабрь, 09 в 18:30

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от традиционной ежегодной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Причиной стали угрозы главы РФ применить ядерное оружие в полномасштабной войне против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Один из высокопоставленных чиновников на условиях анонимности сообщил, что отношения между Индией и РФ остаются крепкими, но Моди сейчас не выгодно это публично демонстрировать.

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– Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный личный саммит с Владимиром Путиным после того, как российский президент угрожал применить ядерное оружие в войне против Украины… Отношения между Индией и РФ остаются крепкими, но объявлять о дружбе сейчас может быть невыгодным для Моди, – пишет издание.

Российско-индийский саммит проходил ежегодно в декабре, начиная с 2000 года, когда отношения между странами были повышены до стратегического партнерства. Отменяли встречу только один раз: из-за пандемии коронавируса в 2020 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в этом году встреча не состоится.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника, позиция Индии стала очевидна после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане в сентябре. Тогда Моди фактически призвал Путина остановить войну против Украины, отметив, что нынешняя эпоха – это “не эпоха войны”.

Публично Кремль позиционировал Индию как ключевую страну, не присоединившуюся к международной критике вторжения войск РФ в Украину, и выступал за активизацию двусторонней торговли.

Правительство Моди пытается балансировать между РФ, ключевым поставщиком оружия и дешевой энергии для Индии, а также США и их союзниками, которые ввели антироссийские санкции и установили предельные цены на российскую нефть.

Индия воздержалась от голосования в ООН по осуждению войны против Украины, а также от введения санкций против РФ.

Стоит отметить, что в конце октября Индия официально предупредила РФ, что “к ядерному варианту не следует прибегать”, когда речь идет о войне против Украины. Такое заявление сделал министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе телефонного разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Сингх озвучил позицию Индии, что “необходимо идти по пути диалога и дипломатии”.