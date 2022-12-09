Приходится 60% экспорта: цена основной марки нефти РФ Urals упала до $43,72 за баррель

Декабрь, 09 в 16:06

Стоимость основной марки нефти России Urals, на который приходится 60% экспорта, упала до $43,72 за баррель (почти 159 л). Об этом свидетельствуют данные поставщика информации о ценах на рынке Argus Media.

В то же время за сорт российской нефти ESPO пытаются сторговать стоимость до $67,11 за баррель. Агентство отмечает, что Urals торгуется на уровнях цены, значительно ниже потолка, установленного в Европейском Союзе и странах G7.

Аналитики Bloomberg отмечают, что стоимость российской Urals должна снизиться из-за потери европейских рынков, растущих ставок на ее перевозку и сокращения количества возможных покупателей. Более низкая цена на энергоноситель необходима конкуренции на рынках Азии.

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ESPO – сорт нефти, производимой в Сибири. Ее закупают страны Азии. Ранее она также поставлялась в США. В марте США заявляли о планах отказа от покупки российской нефти.

Urals – это экспортная марка нефтяной смеси, которая выходит в результате смешивания в системе трубопроводов Транснефти тяжелой высокосернистой нефти Урала и Поволжья.

В начале декабря вступила в силу договоренность о предельной цене на российскую нефть, введенную странами ЕС и G7, а также Австралией и Норвегией. Она установлена на уровне $60 за баррель.

В Кремле анонсировали ответные меры на это решение. По информации Bloomberg, Россия рассматривает введение ценового пола на нефть. Москва может реализовать ограничения по введению фиксированной цены на российскую нефть или установлению на нее максимальных скидок для зарубежных эталонных сортов.