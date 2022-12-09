Обострение в Косово: Сербия хочет отправить до 1 тыс. своих силовиков

Декабрь, 09 в 8:50

Сербия намерена отправить около 1 тыс. представителей силовых структур в Косово. Об этом заявил директор Управления Косово и Метохии Петарь Петкович во время пресс-конференции.

– По нашим данным, 300-350 косовских полицейских с бронетехникой вторглись на север Косово, заблокировали Косовскую Митровицу и расположились в условиях смешанного насилия. Причиной вторжения полиции на север Косово является якобы то, что живущие там албанцы боятся всего происходящего. Напомню вам, что два дня назад состоялись разборки между Курти и северянами, чтобы заставить провести выборы, — сказал он.

Петкович заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти продолжил оккупацию севера Косово и объявил, что в связи с последними событиями Сербия рассмотрит возможность отправки до 1 тыс. сотрудников Безопасности сил в Косово.

Он отмечает, что албанская полиция с юга Косово, согласно Брюссельскому соглашению и пункту 9, не имеет права присутствовать на севере Косово.

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Источник: Kosovo Online